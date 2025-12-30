https://1prime.ru/20251230/parkovki-866061493.html
Муниципальные парковки Владивостока в новогодние каникулы будут бесплатными
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – ПРАЙМ. Муниципальные парковки во Владивостоке в дни новогодних каникул будут бесплатными, сообщает "Цифровое Приморье".
"С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года муниципальные парковки города будут работать в режиме праздничных дней. Оплата за парковочные сессии взиматься не будет. Это касается как парковочных участков на улично-дорожной сети, так и закрытых парковок", - говорится в сообщении.
С 10 января на закрытых парковочных участках на улицах Светланская и Уткинская шлагбаумы будут закрываться. Парковки будут работать в режиме выходного дня и будут бесплатными. Заезд в эти дни будет осуществляться по парковочным талонам.
