Муниципальные парковки Владивостока в новогодние каникулы будут бесплатными

2025-12-30

бизнес

общество

владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – ПРАЙМ. Муниципальные парковки во Владивостоке в дни новогодних каникул будут бесплатными, сообщает "Цифровое Приморье". "С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года муниципальные парковки города будут работать в режиме праздничных дней. Оплата за парковочные сессии взиматься не будет. Это касается как парковочных участков на улично-дорожной сети, так и закрытых парковок", - говорится в сообщении. С 10 января на закрытых парковочных участках на улицах Светланская и Уткинская шлагбаумы будут закрываться. Парковки будут работать в режиме выходного дня и будут бесплатными. Заезд в эти дни будет осуществляться по парковочным талонам.

владивосток

2025

бизнес, общество , владивосток