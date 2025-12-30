https://1prime.ru/20251230/pds-866077689.html
Силуанов оценил работу программы долгосрочных сбережений
2025-12-30T12:03+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Объем средств, привлеченных по программе долгосрочных сбережений (ПДС) , в текущем году составил 650 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС. "Видим интерес, в этом году мы достигли уровня привлечений в программу долгосрочных сбережений более 650 миллиардов рублей, неплохо", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, софинансирование со стороны государства в рамках программы составило около 50 миллиардов рублей. "Это хороший инструмент для сбережений, с одной стороны, для того, чтобы в будущем создать подушку безопасности, для накопления на какие-то долгосрочные цели. Люди пользуются, это хорошо", - добавил глава Минфина.
