Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов оценил работу программы долгосрочных сбережений - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/pds-866077689.html
Силуанов оценил работу программы долгосрочных сбережений
Силуанов оценил работу программы долгосрочных сбережений - 30.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил работу программы долгосрочных сбережений
Объем средств, привлеченных по программе долгосрочных сбережений (ПДС) , в текущем году составил 650 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Антон... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T12:03+0300
2025-12-30T12:17+0300
экономика
финансы
россия
антон силуанов
минфин
программа долгосрочных сбережений
https://cdnn.1prime.ru/img/76427/05/764270521_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_06eea2eea035df27630cf20fb1daabc6.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Объем средств, привлеченных по программе долгосрочных сбережений (ПДС) , в текущем году составил 650 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС. "Видим интерес, в этом году мы достигли уровня привлечений в программу долгосрочных сбережений более 650 миллиардов рублей, неплохо", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, софинансирование со стороны государства в рамках программы составило около 50 миллиардов рублей. "Это хороший инструмент для сбережений, с одной стороны, для того, чтобы в будущем создать подушку безопасности, для накопления на какие-то долгосрочные цели. Люди пользуются, это хорошо", - добавил глава Минфина.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76427/05/764270521_62:0:1393:998_1920x0_80_0_0_4e43c7b4f95ba7ae3969094d230fc48d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, антон силуанов, минфин, программа долгосрочных сбережений
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин, программа долгосрочных сбережений
12:03 30.12.2025 (обновлено: 12:17 30.12.2025)
 
Силуанов оценил работу программы долгосрочных сбережений

Силуанов: программа долгосрочных сбережений в 2025 году привлекла 650 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Объем средств, привлеченных по программе долгосрочных сбережений (ПДС) , в текущем году составил 650 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.
"Видим интерес, в этом году мы достигли уровня привлечений в программу долгосрочных сбережений более 650 миллиардов рублей, неплохо", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, софинансирование со стороны государства в рамках программы составило около 50 миллиардов рублей.
"Это хороший инструмент для сбережений, с одной стороны, для того, чтобы в будущем создать подушку безопасности, для накопления на какие-то долгосрочные цели. Люди пользуются, это хорошо", - добавил глава Минфина.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАнтон СилуановМинфинпрограмма долгосрочных сбережений
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала