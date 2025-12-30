Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, чью пенсию пересчитают в 2026 году - 30.12.2025
Эксперт объяснил, чью пенсию пересчитают в 2026 году
Эксперт объяснил, чью пенсию пересчитают в 2026 году - 30.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, чью пенсию пересчитают в 2026 году
Плановое повышение выплат в 2026 году коснется всех пенсионеров. Их размер и частота изменений сильно зависят от категории получателя и оснований для получения... | 30.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Плановое повышение выплат в 2026 году коснется всех пенсионеров. Их размер и частота изменений сильно зависят от категории получателя и оснований для получения дополнительных средств. Об этом рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Главным изменением для большинства граждан станет индексация страховых пенсий, запланированная на 1 января. Коэффициент индексации установлен на уровне 7,6%, что соответствует прогнозируемой инфляции за 2025 год, разъясняет эксперт."В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Это повышение носит всеобщий характер и коснется в том числе работающих пенсионеров, которые с 2026 года вновь включаются в систему ежегодной индексации", - говорит он.Процедура пройдет автоматически, без подачи заявлений. Индексация социальных пенсий произойдет с 1 апреля на 6,8% также в автоматическом порядке. Эти выплаты назначаются гражданам, не имеющим страхового стажа, либо если его недостаточно: инвалидам, в том числе детям-инвалидам, детям-сиротам и представителям малочисленных народов Севера.Ежемесячной доплатой к уже назначенной пенсии могут воспользоваться льготные категории: летные экипажи гражданской авиации и работники угольной промышленности. Эта выплата, по словам юриста, является компенсацией за особые условия труда и напрямую зависит от среднемесячного заработка и специального стажа работника.В 2026 году ее размер будет пересчитан четыре раза: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Таким образом, именно эти граждане попадают под категорию, чьи выплаты корректируются чаще всего.На осень запланирован перерасчет выплат военным пенсионерам. Их сумма зависит от денежного довольствия, а точный размер индексации правительство установит позже, заключил Вадим Виноградов.
02:02 30.12.2025
 
Эксперт объяснил, чью пенсию пересчитают в 2026 году

Профессор Виноградов рассказал о повышении пенсий в 2026 году

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Плановое повышение выплат в 2026 году коснется всех пенсионеров. Их размер и частота изменений сильно зависят от категории получателя и оснований для получения дополнительных средств. Об этом рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Главным изменением для большинства граждан станет индексация страховых пенсий, запланированная на 1 января. Коэффициент индексации установлен на уровне 7,6%, что соответствует прогнозируемой инфляции за 2025 год, разъясняет эксперт.
"В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Это повышение носит всеобщий характер и коснется в том числе работающих пенсионеров, которые с 2026 года вновь включаются в систему ежегодной индексации", - говорит он.
Процедура пройдет автоматически, без подачи заявлений. Индексация социальных пенсий произойдет с 1 апреля на 6,8% также в автоматическом порядке. Эти выплаты назначаются гражданам, не имеющим страхового стажа, либо если его недостаточно: инвалидам, в том числе детям-инвалидам, детям-сиротам и представителям малочисленных народов Севера.
Ежемесячной доплатой к уже назначенной пенсии могут воспользоваться льготные категории: летные экипажи гражданской авиации и работники угольной промышленности. Эта выплата, по словам юриста, является компенсацией за особые условия труда и напрямую зависит от среднемесячного заработка и специального стажа работника.
В 2026 году ее размер будет пересчитан четыре раза: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Таким образом, именно эти граждане попадают под категорию, чьи выплаты корректируются чаще всего.
На осень запланирован перерасчет выплат военным пенсионерам. Их сумма зависит от денежного довольствия, а точный размер индексации правительство установит позже, заключил Вадим Виноградов.
 
