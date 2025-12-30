https://1prime.ru/20251230/perevozki-866068232.html
Никитин взял на личный контроль перевозки пассажиров в праздники
Никитин взял на личный контроль перевозки пассажиров в праздники
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта России Андрей Никитин держит на личном контроле перевозки пассажиров в новогодние праздники, сообщил министр на совещании о функционировании транспортного комплекса в праздничный период. "Перевозки пассажиров в праздничный период находятся на моем личном контроле", - сказал Никитин на совещании. Министр также предупредил уполномоченных лиц об их ответственности за обеспечение слаженной и безопасной работы транспорта.
