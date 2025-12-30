https://1prime.ru/20251230/perevozki-866068232.html

Никитин взял на личный контроль перевозки пассажиров в праздники

Никитин взял на личный контроль перевозки пассажиров в праздники - 30.12.2025, ПРАЙМ

Никитин взял на личный контроль перевозки пассажиров в праздники

Министр транспорта России Андрей Никитин держит на личном контроле перевозки пассажиров в новогодние праздники, сообщил министр на совещании о функционировании... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T09:28+0300

2025-12-30T09:28+0300

2025-12-30T09:45+0300

бизнес

туризм

россия

новый год

минтранс рф

транспорт

воздушный транспорт

железнодорожный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866068070_0:39:1875:1094_1920x0_80_0_0_5dc2a554bee2691c11f115a3aa04f293.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта России Андрей Никитин держит на личном контроле перевозки пассажиров в новогодние праздники, сообщил министр на совещании о функционировании транспортного комплекса в праздничный период. "Перевозки пассажиров в праздничный период находятся на моем личном контроле", - сказал Никитин на совещании. Министр также предупредил уполномоченных лиц об их ответственности за обеспечение слаженной и безопасной работы транспорта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, новый год, минтранс рф, транспорт, воздушный транспорт, железнодорожный транспорт