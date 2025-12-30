Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никитин взял на личный контроль перевозки пассажиров в праздники - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251230/perevozki-866068232.html
Никитин взял на личный контроль перевозки пассажиров в праздники
Никитин взял на личный контроль перевозки пассажиров в праздники - 30.12.2025, ПРАЙМ
Никитин взял на личный контроль перевозки пассажиров в праздники
Министр транспорта России Андрей Никитин держит на личном контроле перевозки пассажиров в новогодние праздники, сообщил министр на совещании о функционировании... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T09:28+0300
2025-12-30T09:45+0300
бизнес
туризм
россия
новый год
минтранс рф
транспорт
воздушный транспорт
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866068070_0:39:1875:1094_1920x0_80_0_0_5dc2a554bee2691c11f115a3aa04f293.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта России Андрей Никитин держит на личном контроле перевозки пассажиров в новогодние праздники, сообщил министр на совещании о функционировании транспортного комплекса в праздничный период. "Перевозки пассажиров в праздничный период находятся на моем личном контроле", - сказал Никитин на совещании. Министр также предупредил уполномоченных лиц об их ответственности за обеспечение слаженной и безопасной работы транспорта.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866068070_183:0:1692:1132_1920x0_80_0_0_ab6effcc7a5ce52edb109f327d8806f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, новый год, минтранс рф, транспорт, воздушный транспорт, железнодорожный транспорт
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Новый год, Минтранс РФ, Транспорт, Воздушный транспорт, железнодорожный транспорт
09:28 30.12.2025 (обновлено: 09:45 30.12.2025)
 
Никитин взял на личный контроль перевозки пассажиров в праздники

Глава Минтранса Никитин взял на личный контроль перевозки пассажиров в праздники

© РИА Новости . Фотохост-агентство  | Перейти в медиабанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Андрей Никитин. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта России Андрей Никитин держит на личном контроле перевозки пассажиров в новогодние праздники, сообщил министр на совещании о функционировании транспортного комплекса в праздничный период.
"Перевозки пассажиров в праздничный период находятся на моем личном контроле", - сказал Никитин на совещании.
Министр также предупредил уполномоченных лиц об их ответственности за обеспечение слаженной и безопасной работы транспорта.
 
БизнесТуризмРОССИЯНовый годМинтранс РФТранспортВоздушный транспортжелезнодорожный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала