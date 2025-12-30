https://1prime.ru/20251230/poezda-866081135.html

Минск и Москва договорились о запуске ночных поездов "Ласточка"

МИНСК, 30 дек – ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что достигнута договоренность с "РЖД" о запуске ночных безостановочных поездов "Ласточка" между Минском и Москвой. "С РЖД достигнута еще одна договоренность — о запуске ночных безостановочных "Ласточек". Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов (накануне праздничных дат – ред.)", - сказал Рогожник в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня". Он добавил, что за последние год-два с "РЖД" проведена большая работа по развитию транспортного сообщения между Минском и Москвой: в расписание были добавлены дополнительные поезда "Ласточка". "Буквально с 15 декабря еще одна "Ласточка" поехала в двух направлениях. Это состав в 10-вагонном исполнении, где два вагона бизнес-класса", - отметил дипломат. Рогожник сообщил о договоренности Белоруссии и России развивать межрегиональное железнодорожное сообщение. "Мы договорились в этом году о том, что будет открыто трансграничное сообщение между Смоленском и Витебском, Смоленском и Оршей. Эти маршруты будут субсидироваться, тарифы будут комфортными для граждан двух стран. Это еще один знаковый совместный проект, направленный на повышение транспортной связанности Союзного государства, — сказал он.

