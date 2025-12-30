Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минск и Москва договорились о запуске ночных поездов "Ласточка" - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251230/poezda-866081135.html
Минск и Москва договорились о запуске ночных поездов "Ласточка"
Минск и Москва договорились о запуске ночных поездов "Ласточка" - 30.12.2025, ПРАЙМ
Минск и Москва договорились о запуске ночных поездов "Ласточка"
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что достигнута договоренность с "РЖД" о запуске ночных безостановочных поездов "Ласточка" между Минском и... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T13:48+0300
2025-12-30T13:48+0300
бизнес
россия
белоруссия
москва
смоленск
ржд
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862837962_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cce418c7523ef58455350e6315b5d507.jpg
МИНСК, 30 дек – ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что достигнута договоренность с "РЖД" о запуске ночных безостановочных поездов "Ласточка" между Минском и Москвой. "С РЖД достигнута еще одна договоренность — о запуске ночных безостановочных "Ласточек". Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов (накануне праздничных дат – ред.)", - сказал Рогожник в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня". Он добавил, что за последние год-два с "РЖД" проведена большая работа по развитию транспортного сообщения между Минском и Москвой: в расписание были добавлены дополнительные поезда "Ласточка". "Буквально с 15 декабря еще одна "Ласточка" поехала в двух направлениях. Это состав в 10-вагонном исполнении, где два вагона бизнес-класса", - отметил дипломат. Рогожник сообщил о договоренности Белоруссии и России развивать межрегиональное железнодорожное сообщение. "Мы договорились в этом году о том, что будет открыто трансграничное сообщение между Смоленском и Витебском, Смоленском и Оршей. Эти маршруты будут субсидироваться, тарифы будут комфортными для граждан двух стран. Это еще один знаковый совместный проект, направленный на повышение транспортной связанности Союзного государства, — сказал он.
белоруссия
москва
смоленск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862837962_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_ee6b17b1f8217f5fa0732a1a08433f32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, белоруссия, москва, смоленск, ржд, железнодорожный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Смоленск, РЖД, железнодорожный транспорт
13:48 30.12.2025
 
Минск и Москва договорились о запуске ночных поездов "Ласточка"

Посол Рогожник: между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные "Ласточки"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 30 дек – ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что достигнута договоренность с "РЖД" о запуске ночных безостановочных поездов "Ласточка" между Минском и Москвой.
"С РЖД достигнута еще одна договоренность — о запуске ночных безостановочных "Ласточек". Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов (накануне праздничных дат – ред.)", - сказал Рогожник в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".
Он добавил, что за последние год-два с "РЖД" проведена большая работа по развитию транспортного сообщения между Минском и Москвой: в расписание были добавлены дополнительные поезда "Ласточка". "Буквально с 15 декабря еще одна "Ласточка" поехала в двух направлениях. Это состав в 10-вагонном исполнении, где два вагона бизнес-класса", - отметил дипломат.
Рогожник сообщил о договоренности Белоруссии и России развивать межрегиональное железнодорожное сообщение. "Мы договорились в этом году о том, что будет открыто трансграничное сообщение между Смоленском и Витебском, Смоленском и Оршей. Эти маршруты будут субсидироваться, тарифы будут комфортными для граждан двух стран. Это еще один знаковый совместный проект, направленный на повышение транспортной связанности Союзного государства, — сказал он.
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯМОСКВАСмоленскРЖДжелезнодорожный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала