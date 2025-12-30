https://1prime.ru/20251230/politolog-866064425.html

Политолог оценил попытки Запада измотать Россию

Политолог оценил попытки Запада измотать Россию

АНКАРА, 30 дек - ПРАЙМ. Попытки Запада использовать Украину, чтобы измотать Россию, не сработали, Брюссель и киевский режим оказались в трагикомичной ситуации, заявил РИА Новости турецкий политолог Ясин Каралы. Усилия европейцев сегодня направлены на срыв мирных переговоров по Украине, главным тормозом на пути решения кризиса становится Евросоюз, сказал ранее РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По словам турецкого эксперта, Запад использовал Украину "как приманку", рассчитывая втянуть Россию в конфликт и затем истощить ее. "Когда события начали развиваться не так, как ожидалось, Киеву предоставили военную поддержку, чтобы он продолжал боевые действия. И это не дало эффекта", - сказал собеседник агентства. Касаясь темы возможных гарантий безопасности Украине со стороны ЕС, эксперт отметил, что не питает иллюзий на этот счет. "Трагикомедия. Ничего больше", - добавил Каралы. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. Газета Kyiv Post со ссылкой на неназванный западный источник писала, что предоставление гарантий безопасности Украине остается камнем преткновения на пути к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

