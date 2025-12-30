Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Польши сделал громкое заявление после переговоров по Украине - 30.12.2025
Премьер Польши сделал громкое заявление после переговоров по Украине
Премьер Польши сделал громкое заявление после переговоров по Украине - 30.12.2025, ПРАЙМ
Премьер Польши сделал громкое заявление после переговоров по Украине
Мир на Украине может быть достигнут в ближайшие недели, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T17:20+0300
2025-12-30T17:20+0300
мировая экономика
украина
польша
канада
дональд трамп
дональд туск
владимир зеленский
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067897_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_fd57c966462af6f45109948fcb21f0a4.jpg
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Мир на Украине может быть достигнут в ближайшие недели, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и НАТО."Мир уже не за горами, нет сомнений, что произошли события, дающие основания надеяться на то, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это все еще надежда, далеко не стопроцентная уверенность", — цитирует его слова издание Reuters.Туск уточнил, что под фразой "не за горами" подразумевает ближайшие недели, а не месяцы или годы.В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.Однако уже в ночь на 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию российского лидера в Новгородской области, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на попытки Украины сорвать переговорный процесс, Москва не выйдет из него, но ужесточит позицию.
украина
польша
канада
Премьер Польши сделал громкое заявление после переговоров по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Мир на Украине может быть достигнут в ближайшие недели, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и НАТО.
"Мир уже не за горами, нет сомнений, что произошли события, дающие основания надеяться на то, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это все еще надежда, далеко не стопроцентная уверенность", — цитирует его слова издание Reuters.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
На Западе жестко оценили переговоры Зеленского и Трампа
Вчера, 23:16
Туск уточнил, что под фразой "не за горами" подразумевает ближайшие недели, а не месяцы или годы.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
Однако уже в ночь на 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию российского лидера в Новгородской области, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на попытки Украины сорвать переговорный процесс, Москва не выйдет из него, но ужесточит позицию.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В Польше сделали признание о переговорах по Украине
Вчера, 17:43
 
