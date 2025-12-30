https://1prime.ru/20251230/poshliny-866088144.html
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 14 января будут нулевыми
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 14 по 20 января будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 229,2 доллара за тонну, на ячмень - 219,6 доллара, на кукурузу - 200,6 доллара за тонну. С 24 декабря по 11 января пошлина на экспорт пшеницы составляет 109,1 рубля, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая 12 и 13 января включительно, составит 97,3 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 14 по 20 января будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 229,2 доллара за тонну, на ячмень - 219,6 доллара, на кукурузу - 200,6 доллара за тонну.
С 24 декабря по 11 января пошлина на экспорт пшеницы составляет 109,1 рубля, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая 12 и 13 января включительно, составит 97,3 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России
за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ
в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
