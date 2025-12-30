Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 14 января будут нулевыми - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/poshliny-866088144.html
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 14 января будут нулевыми
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 14 января будут нулевыми - 30.12.2025, ПРАЙМ
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 14 января будут нулевыми
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 14 по 20 января будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T18:53+0300
2025-12-30T18:53+0300
экономика
сельское хозяйство
рф
россия
минсельхоз
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/00/841490029_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_3fff39e1d5b1dab9836c743b38a1e6f8.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 14 по 20 января будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 229,2 доллара за тонну, на ячмень - 219,6 доллара, на кукурузу - 200,6 доллара за тонну. С 24 декабря по 11 января пошлина на экспорт пшеницы составляет 109,1 рубля, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая 12 и 13 января включительно, составит 97,3 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
https://1prime.ru/20251222/yaytsa-865793205.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/00/841490029_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4091a4bce033c1eda2881d4b65a37589.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, рф, россия, минсельхоз, банк россия
Экономика, Сельское хозяйство, РФ, РОССИЯ, Минсельхоз, банк Россия
18:53 30.12.2025
 
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 14 января будут нулевыми

Минсельхоз РФ: пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 14 января будут нулевыми

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 14 по 20 января будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 229,2 доллара за тонну, на ячмень - 219,6 доллара, на кукурузу - 200,6 доллара за тонну.
С 24 декабря по 11 января пошлина на экспорт пшеницы составляет 109,1 рубля, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая 12 и 13 января включительно, составит 97,3 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Минсельхоз оценил ситуацию с производством яиц в России
22 декабря, 10:36
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРФРОССИЯМинсельхозбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала