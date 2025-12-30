https://1prime.ru/20251230/posolstvo-866061041.html

Посольство в Берне получило заявки от швейцарцев, желающих уехать в Россию

2025-12-30T03:01+0300

ЖЕНЕВА, 30 дек - ПРАЙМ. Посольство России в Берне получило заявки от ряда швейцарцев, проявивших интерес к переезду в Россию, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. "Есть в Швейцарии и те, кто проявляет интерес к переезду в нашу страну. С момента вступления в силу указа президента Российской Федерации (Владимира Путина - ред.) от 19.08.2024 российские диппредставительства в Швейцарии выдали 11 виз иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности и желающим уехать в Россию", - сообщил дипломат. Гармонин отметил, что швейцарцы продолжают сохранять интерес к российской культуре, несмотря на попытки ее "отмены" официальным Берном и "антироссийскую истерию" в швейцарской прессе. В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки. Они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны. Таким гражданам будут выдавать обыкновенные частные визы на срок три месяца. Для этого им необходимо направить письменное заявление с указанием мотивов в российское диппредставительство или консульское учреждение. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.

