В Приморье могут создать российско-китайский агропромышленный парк

В Приморье могут создать российско-китайский агропромышленный парк

2025-12-30T03:01+0300

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Российско-китайский агропромышленный парк может быть создан в Приморском крае в рамках механизма международной территории опережающего развития (МТОР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минвостокразвития РФ. С 1 января 2026 года вступит в силу федеральный закон о создании МТОР на Дальнем Востоке. Для иностранных инвесторов появится специальный режим с льготными условиями. "Один из пилотных проектов, который рассматривается для реализации совместно с партнерами из КНР в формате МТОР, – строительство российско-китайского агропромышленного парка в Приморском крае (создание зерновых терминалов, заводов по переработке сельскохозяйственного сырья, производства сельхозтехники, молочной и кондитерской продукции)", - сообщили РИА Новости в министерстве. В Минвостокразвития России в октябре сообщали, что Россия и КНР готовят проект первого межправительственного соглашения о создании международной территории опережающего развития в Приморском крае. Проект документа подготовили и передали на рассмотрение китайской стороне. Как отмечалось, договоренности о новом формате торгово-экономической кооперации были достигнуты в ходе визита в КНР президента России Владимира Путина. В конце июля президент России подписал закон, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Резидентом МТОР сможет стать новое российское юрлицо, в том числе созданное с участием иностранных граждан и юрлиц, которое зарегистрировано на этой территории, заключило соглашение об осуществлении деятельности на ней и включено в реестр таких резидентов.

