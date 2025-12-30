https://1prime.ru/20251230/privatizatsiya-866076946.html

Силуанов рассказал о планах по приватизации госкомпаний в 2026 году

экономика

россия

рф

антон силуанов

минфин рф

правительство рф

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство России определит в наступающем году перечень компаний для приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Компаний со стопроцентным госучастием или с большим количеством государственного участия достаточно. Поэтому по каким-то компаниям государство будет сохранят контрольный пакет, где-то можно реализовать чуть меньше долю, с тем чтобы просто выйти на рынок, посмотреть сколько инвесторы оценивают компанию", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Перечень таких компаний и наименование компаний правительство определит", - добавил Силуанов.

