Силуанов рассказал о планах по приватизации госкомпаний в 2026 году - 30.12.2025
Силуанов рассказал о планах по приватизации госкомпаний в 2026 году
Правительство России определит в наступающем году перечень компаний для приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 30.12.2025, ПРАЙМ
россия, рф, антон силуанов, минфин рф, правительство рф
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Минфин РФ, Правительство РФ
11:51 30.12.2025 (обновлено: 12:05 30.12.2025)
 
Силуанов рассказал о планах по приватизации госкомпаний в 2026 году

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство России определит в наступающем году перечень компаний для приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Компаний со стопроцентным госучастием или с большим количеством государственного участия достаточно. Поэтому по каким-то компаниям государство будет сохранят контрольный пакет, где-то можно реализовать чуть меньше долю, с тем чтобы просто выйти на рынок, посмотреть сколько инвесторы оценивают компанию", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Перечень таких компаний и наименование компаний правительство определит", - добавил Силуанов.
 
