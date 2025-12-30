https://1prime.ru/20251230/privatizatsiya-866076946.html
Силуанов рассказал о планах по приватизации госкомпаний в 2026 году
Силуанов рассказал о планах по приватизации госкомпаний в 2026 году - 30.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о планах по приватизации госкомпаний в 2026 году
Правительство России определит в наступающем году перечень компаний для приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T11:51+0300
2025-12-30T11:51+0300
2025-12-30T12:05+0300
экономика
россия
рф
антон силуанов
минфин рф
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_590e16d571364636121d6aa1435215e2.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство России определит в наступающем году перечень компаний для приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Компаний со стопроцентным госучастием или с большим количеством государственного участия достаточно. Поэтому по каким-то компаниям государство будет сохранят контрольный пакет, где-то можно реализовать чуть меньше долю, с тем чтобы просто выйти на рынок, посмотреть сколько инвесторы оценивают компанию", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Перечень таких компаний и наименование компаний правительство определит", - добавил Силуанов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_316a103d6982c10698c0fa34c849c464.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, антон силуанов, минфин рф, правительство рф
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Минфин РФ, Правительство РФ
Силуанов рассказал о планах по приватизации госкомпаний в 2026 году
Силуанов: правительство определит перечень компаний для приватизации в наступающем году