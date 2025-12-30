Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о доходах, полученных бюджетом от приватизации - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/privatizatsiya-866077077.html
Силуанов рассказал о доходах, полученных бюджетом от приватизации
Силуанов рассказал о доходах, полученных бюджетом от приватизации - 30.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о доходах, полученных бюджетом от приватизации
Бюджет РФ в 2025 году получил 112 миллиардов рублей от приватизации, в 2026 году планируется получить примерно тот же объем средств, не меньше, заявил министр... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T11:54+0300
2025-12-30T12:08+0300
экономика
россия
рф
антон силуанов
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691694_0:79:2955:1741_1920x0_80_0_0_d7e0e23a097638599b6ee8457114a3dc.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Бюджет РФ в 2025 году получил 112 миллиардов рублей от приватизации, в 2026 году планируется получить примерно тот же объем средств, не меньше, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Если говорить о тех активах, которые мы продаем, то в текущем году мы выполнили наши планы. Цифра называлась порядка 100 миллиардов рублей от привлечения от реализации активов в 2025 году, мы ее перевыполнили. Оценка текущего года - это 112 миллиардов рублей. На следующий год планируем остаться в тех же самых параметрах. Во всяком случае, есть что реализовывать, и мы видим потенциал на рынке в интересах тех активов, которые будут предлагаться к приватизации. Поэтому планируем примерно ту же сумму, не меньше, получить в следующем году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/20251230/privatizatsiya-866076946.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691694_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_23e336949a5a2854482554a060b40ca1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, антон силуанов, бюджет
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, бюджет
11:54 30.12.2025 (обновлено: 12:08 30.12.2025)
 
Силуанов рассказал о доходах, полученных бюджетом от приватизации

Силуанов: бюджет получил 112 млрд рублей от приватизации в 2025 году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Бюджет РФ в 2025 году получил 112 миллиардов рублей от приватизации, в 2026 году планируется получить примерно тот же объем средств, не меньше, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Если говорить о тех активах, которые мы продаем, то в текущем году мы выполнили наши планы. Цифра называлась порядка 100 миллиардов рублей от привлечения от реализации активов в 2025 году, мы ее перевыполнили. Оценка текущего года - это 112 миллиардов рублей. На следующий год планируем остаться в тех же самых параметрах. Во всяком случае, есть что реализовывать, и мы видим потенциал на рынке в интересах тех активов, которые будут предлагаться к приватизации. Поэтому планируем примерно ту же сумму, не меньше, получить в следующем году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Силуанов рассказал о планах по приватизации госкомпаний в 2026 году
11:51
 
ЭкономикаРОССИЯРФАнтон Силуановбюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала