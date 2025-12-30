https://1prime.ru/20251230/privatizatsiya-866077077.html

Силуанов рассказал о доходах, полученных бюджетом от приватизации

2025-12-30T11:54+0300

2025-12-30T11:54+0300

2025-12-30T12:08+0300

экономика

россия

рф

антон силуанов

бюджет

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Бюджет РФ в 2025 году получил 112 миллиардов рублей от приватизации, в 2026 году планируется получить примерно тот же объем средств, не меньше, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Если говорить о тех активах, которые мы продаем, то в текущем году мы выполнили наши планы. Цифра называлась порядка 100 миллиардов рублей от привлечения от реализации активов в 2025 году, мы ее перевыполнили. Оценка текущего года - это 112 миллиардов рублей. На следующий год планируем остаться в тех же самых параметрах. Во всяком случае, есть что реализовывать, и мы видим потенциал на рынке в интересах тех активов, которые будут предлагаться к приватизации. Поэтому планируем примерно ту же сумму, не меньше, получить в следующем году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

2025

россия, рф, антон силуанов, бюджет