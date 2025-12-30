Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Росстандарта рассказал о требованиях к импортной продукции
Глава Росстандарта рассказал о требованиях к импортной продукции
Глава Росстандарта рассказал о требованиях к импортной продукции
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Импортеры обязаны соблюдать требования к продукции на российском рынке наравне с отечественными производителями, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Требования к импортной и российской продукции абсолютно одинаковы. Если кто-то хочет поставлять зарубежную продукцию, он обязан соблюдать те же требования, которые существуют и для российской продукции", - сказал он. Шалаев подчеркнул, что ГОСТ в свою очередь является балансом интересов бизнеса, потребителя и государства, с точки зрения регулятора.
12:28 30.12.2025 (обновлено: 12:54 30.12.2025)
 
Глава Росстандарта рассказал о требованиях к импортной продукции

Шалаев назвал требования к продукции одинаковыми для импортных и российских товаров

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Импортеры обязаны соблюдать требования к продукции на российском рынке наравне с отечественными производителями, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Требования к импортной и российской продукции абсолютно одинаковы. Если кто-то хочет поставлять зарубежную продукцию, он обязан соблюдать те же требования, которые существуют и для российской продукции", - сказал он.
Шалаев подчеркнул, что ГОСТ в свою очередь является балансом интересов бизнеса, потребителя и государства, с точки зрения регулятора.
 
