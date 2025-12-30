https://1prime.ru/20251230/produktsiya-866079095.html

Глава Росстандарта рассказал о требованиях к импортной продукции

Глава Росстандарта рассказал о требованиях к импортной продукции - 30.12.2025, ПРАЙМ

Глава Росстандарта рассказал о требованиях к импортной продукции

Импортеры обязаны соблюдать требования к продукции на российском рынке наравне с отечественными производителями, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T12:28+0300

2025-12-30T12:28+0300

2025-12-30T12:54+0300

экономика

бизнес

россия

росстандарт

импорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83269/99/832699962_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_84cec7e22ba0ee0a50c1a77a0067ff7e.jpg

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Импортеры обязаны соблюдать требования к продукции на российском рынке наравне с отечественными производителями, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Требования к импортной и российской продукции абсолютно одинаковы. Если кто-то хочет поставлять зарубежную продукцию, он обязан соблюдать те же требования, которые существуют и для российской продукции", - сказал он. Шалаев подчеркнул, что ГОСТ в свою очередь является балансом интересов бизнеса, потребителя и государства, с точки зрения регулятора.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстандарт, импорт