Глава Росстандарта рассказал о требованиях к импортной продукции
Глава Росстандарта рассказал о требованиях к импортной продукции
2025-12-30T12:28+0300
2025-12-30T12:28+0300
2025-12-30T12:54+0300
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Импортеры обязаны соблюдать требования к продукции на российском рынке наравне с отечественными производителями, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Требования к импортной и российской продукции абсолютно одинаковы. Если кто-то хочет поставлять зарубежную продукцию, он обязан соблюдать те же требования, которые существуют и для российской продукции", - сказал он. Шалаев подчеркнул, что ГОСТ в свою очередь является балансом интересов бизнеса, потребителя и государства, с точки зрения регулятора.
