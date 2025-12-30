https://1prime.ru/20251230/professii-866061560.html

Названы самые востребованные профессии в 2026 году

Названы самые востребованные профессии в 2026 году - 30.12.2025, ПРАЙМ

Названы самые востребованные профессии в 2026 году

Наибольшим спросом среди профессий в грядущем году будут пользоваться разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и дата-сайентисты, | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T03:46+0300

2025-12-30T03:46+0300

2025-12-30T04:22+0300

технологии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866061560.jpg?1767057740

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Наибольшим спросом среди профессий в грядущем году будут пользоваться разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и дата-сайентисты, а также рабочие и массовые профессии, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru. "Общей тенденцией для всех сфер станет высокий спрос на специалистов, сочетающих цифровые навыки, особенно умение работать с ИИ, цифровыми инструментами (в том числе ПО и оборудованием) и данными, с "гибкими" навыками, такими как адаптивность и критическое мышление", - сообщили в компании. Так, топ самых востребованных профессий в 2026 году войдут разработчики программного обеспечения. В этом году работодатели разместили более 106 тысяч соответствующих вакансий. Особенно востребованы fullstack- и Java-разработчики с опытом коммерческой разработки для сложных систем, отметили в пресс-службе. Работодатели также активно искали специалистов по кибербезопасности (более 26 тысяч вакансий за год) - рост киберугроз и цифровизации заставляют компании активно инвестировать в защиту информации. Еще спросом пользовались дата-сайентисты, работающие с цифровой информацией и помогающие бизнесу принимать решения на основе данных - 5 тысяч вакансий за год. Инженеров по ИИ и ML-обучению искали более тысячи раз. Такие специалисты обучают нейросети для бизнеса, медицины, логистики, спрос на них, по мнению hh.ru, будет оставаться стабильным. Востребованной будет и широкая линейка рабочих профессий, в которых требуется высокая квалификация и специальные техдопуски: сварщики (более 123 тысяч вакансий), слесари (более 144 тысяч), машинисты (более 140 тысяч), монтажники (более 95 тысяч), автослесари (более 70 тысяч) и механики (более 50 тысяч). "Рабочие профессии массового порядка (разнорабочие, курьеры, водители, продавцы, администраторы, сборщики заказов и другие), данные категории профессий остаются одними из самых востребованных в массовом сегменте профессий и будут оставаться таковыми в 2026 году. В целом почти половина кадрового спроса на российском рынке труда сформирована из данных профессий", - заключили в пресс-службе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии