Кубинский эксперт: атака на резиденцию Путина - попытка Киева и Европы усилить конфликт - 30.12.2025, ПРАЙМ
Кубинский эксперт: атака на резиденцию Путина - попытка Киева и Европы усилить конфликт
ГАВАНА, 30 дек - ПРАЙМ. Атака на резиденцию президента России Владимира Путина - попытка Киева и Европы усилить конфликт вокруг Украины, заявил РИА Новости сотрудник Высшего института международных отношений имени Рауля Роа Гарсиа, кубинский эксперт Йосмани Фернандес Пачеко. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена. "Это еще одна попытка как украинской элиты, так и ее европейских спонсоров не только продолжить конфликт..." - отметил эксперт. По его мнению, все это и часть повторяющейся стратегией, направленной на то, чтобы обвинить Россию в том, что она якобы является страной-агрессором, стремящейся уничтожить Европу и расширить свои границы. "Неудача этой террористической акции еще больше укрепляет позиции Москвы на международном уровне и демонстрирует неспособность Украины одержать прямую победу на театре военных действий", - подчеркнул эксперт.
01:06 30.12.2025
 

Кубинский эксперт: атака на резиденцию Путина - попытка Киева и Европы усилить конфликт

ГАВАНА, 30 дек - ПРАЙМ. Атака на резиденцию президента России Владимира Путина - попытка Киева и Европы усилить конфликт вокруг Украины, заявил РИА Новости сотрудник Высшего института международных отношений имени Рауля Роа Гарсиа, кубинский эксперт Йосмани Фернандес Пачеко.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Это еще одна попытка как украинской элиты, так и ее европейских спонсоров не только продолжить конфликт..." - отметил эксперт.
По его мнению, все это и часть повторяющейся стратегией, направленной на то, чтобы обвинить Россию в том, что она якобы является страной-агрессором, стремящейся уничтожить Европу и расширить свои границы.
"Неудача этой террористической акции еще больше укрепляет позиции Москвы на международном уровне и демонстрирует неспособность Украины одержать прямую победу на театре военных действий", - подчеркнул эксперт.
 
