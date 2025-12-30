Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лебединое озеро" заиграло на "радиостанции Судного дня"
"Лебединое озеро" заиграло на "радиостанции Судного дня"
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "Лебединое озеро" заиграло на "радиостанции Судного дня" через сутки после атаки ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области и на фоне ожидания ответа на эти террористические действия. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ она получила прозвища "Жужжалка" и "Радиостанция Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.
россия, рф, новгородская область, сша, владимир путин, всу, сергей лавров
Происшествия
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "Лебединое озеро" заиграло на "радиостанции Судного дня" через сутки после атаки ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области и на фоне ожидания ответа на эти террористические действия.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ она получила прозвища "Жужжалка" и "Радиостанция Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.
"Радио Судного дня" передало сигналы после слов Путина о ядерных испытаниях
6 ноября, 22:30
Заголовок открываемого материала