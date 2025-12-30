https://1prime.ru/20251230/radio-866089892.html

"Лебединое озеро" заиграло на "радиостанции Судного дня"

"Лебединое озеро" заиграло на "радиостанции Судного дня" - 30.12.2025, ПРАЙМ

"Лебединое озеро" заиграло на "радиостанции Судного дня"

30.12.2025

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "Лебединое озеро" заиграло на "радиостанции Судного дня" через сутки после атаки ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области и на фоне ожидания ответа на эти террористические действия. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ она получила прозвища "Жужжалка" и "Радиостанция Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.

