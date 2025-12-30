https://1prime.ru/20251230/rekomendatsii-866082993.html
ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП
2025-12-30T14:34+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Банк России продлил на полгода рекомендации банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными трудностями, сообщил регулятор. "Для поддержки компаний, столкнувшихся с временными трудностями, Банк России продлил на полгода рекомендации банкам идти навстречу таким заемщикам", - говорится в сообщении. ЦБ РФ поясняет, что для стимулирования банков к соблюдению рекомендаций, регулятор временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам заемщиков, имеющих потенциал для восстановления финансовой устойчивости. "К ним относятся компании с умеренной долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года. Банки, в свою очередь, должны будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика плановым и, если они не достигаются, досоздавать резервы", - разъясняет регулятор. Кроме того, в первом полугодии 2026 года регулятор по итогам обсуждения с банками рассмотрит возможность уточнения плановых контрольных показателей с учетом отраслевых особенностей и размера компании.
