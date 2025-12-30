https://1prime.ru/20251230/rekomendatsii-866082993.html

ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП

ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП - 30.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП

Банк России продлил на полгода рекомендации банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T14:34+0300

2025-12-30T14:34+0300

2025-12-30T14:34+0300

экономика

банки

финансы

рф

кредиты

ип

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Банк России продлил на полгода рекомендации банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными трудностями, сообщил регулятор. "Для поддержки компаний, столкнувшихся с временными трудностями, Банк России продлил на полгода рекомендации банкам идти навстречу таким заемщикам", - говорится в сообщении. ЦБ РФ поясняет, что для стимулирования банков к соблюдению рекомендаций, регулятор временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам заемщиков, имеющих потенциал для восстановления финансовой устойчивости. "К ним относятся компании с умеренной долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года. Банки, в свою очередь, должны будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика плановым и, если они не достигаются, досоздавать резервы", - разъясняет регулятор. Кроме того, в первом полугодии 2026 года регулятор по итогам обсуждения с банками рассмотрит возможность уточнения плановых контрольных показателей с учетом отраслевых особенностей и размера компании.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, рф, кредиты, ип