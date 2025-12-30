https://1prime.ru/20251230/reyting-866081989.html

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 декабря 2025 года

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 декабря 2025 года.Российский банковский сектор в январе-ноябре 2025 года характеризовался достаточно высокими темпами прироста активов в реальном выражении, особенно если учитывать сильное снижение активов в начале года и высокие процентные ставки в экономике в целом. Рост активов в реальном выражении за 11 месяцев 2025 года составил 8,1%. Напомним, что в январе, марте и апреле динамика активов была отрицательной, и это снижение было полностью компенсировано только в июле 2025 года.Стоит отдельно отметить, что в июле, сентябре и ноябре банковский сектор показал очень высокие темпы прироста активов в реальном выражении. В частности, в июле активы выросли на 2,2% м/м, а в сентябре – на 1,7% м/м, а ноябрьский прирост составил 3% м/м, что является лучшим месячным показателем с начала 2023 года. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам декабря прирост активов также будет значительным, и с высокой долей вероятности по итогам 2025 года активы вырастут более чем на 10%.Темпы прироста активов на скользящей 12-месячной основе также начали ускоряться, благодаря сильным результатам второй половины 2025 года. Так, за период с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2025 года прирост составил 11%, достигнув максимального значения с мая 2025 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, на скользящем отрезке темпы прироста продолжат ускоряться за счет хороших результатов в начале 2026 года, а в целом по итогам 2026 года прироста активов может ускориться до 15%.Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" провели анализ и подготовили рейтинг крупнейших банков России по объему нетто-активов* на 1 декабря 2025 года. В рейтинге представлены данные по 340 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 30 декабря 2025 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.Согласно результатам исследования, прирост нетто-активов в январе-ноябре 2025 года в номинальном выражении продемонстрировали 196 кредитных организаций, или 57,6% банков из рейтинга. Для сравнения, в 2024 году, за январь-сентябрь, прирост наблюдался у 56% банков, а в январе-ноябре 2021 года – у 54%. Таким образом, доля банков с приростом активов в 2025 году находится на достаточно высоком уровне.Лидером по абсолютному приросту нетто-активов за 11 месяцев 2025 года стал Сбербанк (+5,2 триллиона рублей), обеспечивший 37% совокупного прироста активов банков из рейтинга. Второй по объему прироста активов стала НКО НКЦ, а прирост составил 1,57 триллиона рублей. На третьем, четвертом и пятом местах по приросту активов за 11 месяцев 2025 года расположились БМ-Банк (+1,56 триллиона рублей), ТБанк (+1,4 триллиона рублей) и Банк АЛЬФА-БАНК (+1,1 триллиона рублей). На эти пять кредитных организаций в сумме пришлось 76% общего прироста активов.В свою очередь наибольшим относительным приростом нетто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций за 11 месяцев 2025 года характеризовался БМ-Банк, активы которого выросли почти в 4 раза. Значительный прирост активов БМ-Банка был обеспечен за счёт присоединения в начале 2025 года двух кредитных организаций — банка "Открытие" и Саровбизнесбанка. Вторым по темпам прироста в рейтинге за 11 месяцев 2025 года стал банк ЦентроКредит с ростом нетто-активов почти в 3 раза, третьим – Вайлдберриз Банк (2,4 раза). Стоит отметить, что у трех из ста крупнейших банков нетто-активы за 11 месяцев 2025 года выросли более чем вдвое, а еще у пяти крупнейших банков прирост составил более 30%.Вместе с тем наибольшее снижение нетто-активов среди ста крупнейших банков за 11 месяцев 2025 года наблюдалось у ИНВЕСТТОРГБАНКа, активы которого снизились почти на 40%. Второе место по темпам снижения активов заняла НКО АО НРД, сокращение активов которой составило 33%. Замыкает тройку банков с наибольшим снижением активов Почта Банк, у которого активы сократились на 30%.* Оценка РИА Рейтинг по собственной методикеРейтинг банков по объему активов на 1 декабря 2025 года в PDF-формате >>

