Российским авиакомпаниям поручили резервировать самолеты на случай задержек

2025-12-30T11:22+0300
2025-12-30T11:22+0300
2025-12-30T11:39+0300
бизнес
рф
росавиация
воздушный транспорт
авиа
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Российским авиакомпаниям поручено резервировать самолеты на случай задержек и ежедневно мониторить график полетов в праздничный период, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на совещании о функционировании транспортного комплекса в праздничный период. Совещание о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников прошло во вторник в ситуационно-информационном центре министра транспорта РФ. "Для обеспечения бесперебойности авиаперевозок и защиты прав пассажиров авиакомпаниям дали указания, включающие: ежедневный мониторинг графика и резервирование самолетов на случай задержек, безусловное соблюдение прав пассажиров в соответствии с нормами законодательства, включая проработку логистики перевозки наземным видом транспорта", - сказал Ядров. Также глава ведомства отметил особую важность организации перевозок детских групп.
