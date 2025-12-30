https://1prime.ru/20251230/rezerv-866074744.html

Российским авиакомпаниям поручили резервировать самолеты на случай задержек

Российским авиакомпаниям поручили резервировать самолеты на случай задержек

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Российским авиакомпаниям поручено резервировать самолеты на случай задержек и ежедневно мониторить график полетов в праздничный период, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на совещании о функционировании транспортного комплекса в праздничный период. Совещание о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников прошло во вторник в ситуационно-информационном центре министра транспорта РФ. "Для обеспечения бесперебойности авиаперевозок и защиты прав пассажиров авиакомпаниям дали указания, включающие: ежедневный мониторинг графика и резервирование самолетов на случай задержек, безусловное соблюдение прав пассажиров в соответствии с нормами законодательства, включая проработку логистики перевозки наземным видом транспорта", - сказал Ядров. Также глава ведомства отметил особую важность организации перевозок детских групп.

