Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки

2025-12-30T05:17+0300
2025-12-30T05:17+0300
2025-12-30T05:46+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки и искусственные елки в Росстандарт не поступало, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Шалаев. "Сегодня национальных стандартов на елочные игрушки или искусственные елки нет, и предложений по разработке подобных стандартов к нам не поступало. Ведь Росстандарт определяет необходимость разработки нового стандарта на основе появления инициативы от той или иной заинтересованной стороны - стандарт должен быть востребован", - рассказал Шалаев. Он добавил, что при этом в России уже несколько лет действуют ГОСТы, связанные с новогодними украшениями - это стандарты на требования безопасности световых гирлянд и на требования безопасности световых шнуров. Они могут быть частью декоративных изделий для украшения помещений к Новому году. "Эти стандарты определяют требования безопасности, устанавливают достаточно большое количество показателей как с точки зрения используемой мощности и требований к напряжению, требований к соединению и так далее и так далее. Призывал бы всех, кто украшает свои помещения, следить за тем, чтобы гирлянды и световые ленты были сделаны по ГОСТу, потому что это вопрос безопасности", - сказал Шалаев.
