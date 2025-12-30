Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки - 30.12.2025
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки - 30.12.2025, ПРАЙМ
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки
Предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки и искусственные елки в Росстандарт не поступало, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T05:17+0300
2025-12-30T05:46+0300
бизнес
россия
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866062714.jpg?1767062764
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки и искусственные елки в Росстандарт не поступало, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Шалаев. "Сегодня национальных стандартов на елочные игрушки или искусственные елки нет, и предложений по разработке подобных стандартов к нам не поступало. Ведь Росстандарт определяет необходимость разработки нового стандарта на основе появления инициативы от той или иной заинтересованной стороны - стандарт должен быть востребован", - рассказал Шалаев. Он добавил, что при этом в России уже несколько лет действуют ГОСТы, связанные с новогодними украшениями - это стандарты на требования безопасности световых гирлянд и на требования безопасности световых шнуров. Они могут быть частью декоративных изделий для украшения помещений к Новому году. "Эти стандарты определяют требования безопасности, устанавливают достаточно большое количество показателей как с точки зрения используемой мощности и требований к напряжению, требований к соединению и так далее и так далее. Призывал бы всех, кто украшает свои помещения, следить за тем, чтобы гирлянды и световые ленты были сделаны по ГОСТу, потому что это вопрос безопасности", - сказал Шалаев.
бизнес, россия, росстандарт
Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт
05:17 30.12.2025 (обновлено: 05:46 30.12.2025)
 
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки

РИА Новости: Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки и искусственные елки в Росстандарт не поступало, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Шалаев.
"Сегодня национальных стандартов на елочные игрушки или искусственные елки нет, и предложений по разработке подобных стандартов к нам не поступало. Ведь Росстандарт определяет необходимость разработки нового стандарта на основе появления инициативы от той или иной заинтересованной стороны - стандарт должен быть востребован", - рассказал Шалаев.
Он добавил, что при этом в России уже несколько лет действуют ГОСТы, связанные с новогодними украшениями - это стандарты на требования безопасности световых гирлянд и на требования безопасности световых шнуров. Они могут быть частью декоративных изделий для украшения помещений к Новому году.
"Эти стандарты определяют требования безопасности, устанавливают достаточно большое количество показателей как с точки зрения используемой мощности и требований к напряжению, требований к соединению и так далее и так далее. Призывал бы всех, кто украшает свои помещения, следить за тем, чтобы гирлянды и световые ленты были сделаны по ГОСТу, потому что это вопрос безопасности", - сказал Шалаев.
 
Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт
 
 
Об Агентстве
Заголовок открываемого материала