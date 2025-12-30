Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" перенесли - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/rostekh-866093328.html
Срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" перенесли
Срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" перенесли - 30.12.2025, ПРАЙМ
Срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" перенесли
Кабмин РФ перенес срок ввода в эксплуатацию новых мусоросжигательных электростанций компании "Ростех", говорится в постановлении правительства. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T22:19+0300
2025-12-30T22:19+0300
экономика
россия
московская область
рф
татарстан
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ перенес срок ввода в эксплуатацию новых мусоросжигательных электростанций компании "Ростех", говорится в постановлении правительства. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью "Альтернативная генерирующая компания-1" и обществом с ограниченной ответственностью "Альтернативная генерирующая Компания-2", - сказано в документе. Ввод в эксплуатацию завода по переработке отходов для производства электроэнергии в Наро-Фоминском муниципальном районе Московской области переносится на два года, до 31 декабря 2027 года. Заводы в Богородском городском округе и Солнечногорском муниципальном районе будут введены на четыре года позже, до 31 декабря 2029 года. Завод в Зеленодольском районе Татарстана отсрочен на три года - до 31 декабря 2029 года. За строительство трех мусоросжигательных ТЭС в Подмосковье совокупной мощностью 210 МВт и еще одного завода в Казани мощностью 55 МВт отвечает подконтрольная "Ростеху" "Альтернативная генерирующая компания". В декабре 2024 года "Ростех" уже запустил первую в России зеленую электростанцию, работающую на отходах в Воскресенском муниципальном районе Московской области. В июне компания сообщала, что эта электростанция с момента открытия произвела 100 миллионов киловатт-часов энергии.
https://1prime.ru/20251230/vertolet-866077962.html
московская область
рф
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e504d8fd682e027c914fe16a50a7c2ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, московская область, рф, татарстан, ростех
Экономика, РОССИЯ, Московская область, РФ, ТАТАРСТАН, Ростех
22:19 30.12.2025
 
Срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" перенесли

Кабмин перенес срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" в Подмосковье

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Ростех эмблема. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ перенес срок ввода в эксплуатацию новых мусоросжигательных электростанций компании "Ростех", говорится в постановлении правительства.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью "Альтернативная генерирующая компания-1" и обществом с ограниченной ответственностью "Альтернативная генерирующая Компания-2", - сказано в документе.
Ввод в эксплуатацию завода по переработке отходов для производства электроэнергии в Наро-Фоминском муниципальном районе Московской области переносится на два года, до 31 декабря 2027 года. Заводы в Богородском городском округе и Солнечногорском муниципальном районе будут введены на четыре года позже, до 31 декабря 2029 года. Завод в Зеленодольском районе Татарстана отсрочен на три года - до 31 декабря 2029 года.
За строительство трех мусоросжигательных ТЭС в Подмосковье совокупной мощностью 210 МВт и еще одного завода в Казани мощностью 55 МВт отвечает подконтрольная "Ростеху" "Альтернативная генерирующая компания".
В декабре 2024 года "Ростех" уже запустил первую в России зеленую электростанцию, работающую на отходах в Воскресенском муниципальном районе Московской области. В июне компания сообщала, что эта электростанция с момента открытия произвела 100 миллионов киловатт-часов энергии.
Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
В "Ростехе" рассказали, для чего может использоваться вертолет Ми-34М1
12:07
 
ЭкономикаРОССИЯМосковская областьРФТАТАРСТАНРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала