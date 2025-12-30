https://1prime.ru/20251230/rostekh-866093328.html
Срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" перенесли
Срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" перенесли - 30.12.2025, ПРАЙМ
Срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" перенесли
Кабмин РФ перенес срок ввода в эксплуатацию новых мусоросжигательных электростанций компании "Ростех", говорится в постановлении правительства. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T22:19+0300
2025-12-30T22:19+0300
2025-12-30T22:19+0300
экономика
россия
московская область
рф
татарстан
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ перенес срок ввода в эксплуатацию новых мусоросжигательных электростанций компании "Ростех", говорится в постановлении правительства. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью "Альтернативная генерирующая компания-1" и обществом с ограниченной ответственностью "Альтернативная генерирующая Компания-2", - сказано в документе. Ввод в эксплуатацию завода по переработке отходов для производства электроэнергии в Наро-Фоминском муниципальном районе Московской области переносится на два года, до 31 декабря 2027 года. Заводы в Богородском городском округе и Солнечногорском муниципальном районе будут введены на четыре года позже, до 31 декабря 2029 года. Завод в Зеленодольском районе Татарстана отсрочен на три года - до 31 декабря 2029 года. За строительство трех мусоросжигательных ТЭС в Подмосковье совокупной мощностью 210 МВт и еще одного завода в Казани мощностью 55 МВт отвечает подконтрольная "Ростеху" "Альтернативная генерирующая компания". В декабре 2024 года "Ростех" уже запустил первую в России зеленую электростанцию, работающую на отходах в Воскресенском муниципальном районе Московской области. В июне компания сообщала, что эта электростанция с момента открытия произвела 100 миллионов киловатт-часов энергии.
https://1prime.ru/20251230/vertolet-866077962.html
московская область
рф
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e504d8fd682e027c914fe16a50a7c2ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область, рф, татарстан, ростех
Экономика, РОССИЯ, Московская область, РФ, ТАТАРСТАН, Ростех
Срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" перенесли
Кабмин перенес срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" в Подмосковье
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ перенес срок ввода в эксплуатацию новых мусоросжигательных электростанций компании "Ростех", говорится в постановлении правительства.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью "Альтернативная генерирующая компания-1" и обществом с ограниченной ответственностью "Альтернативная генерирующая Компания-2", - сказано в документе.
Ввод в эксплуатацию завода по переработке отходов для производства электроэнергии в Наро-Фоминском муниципальном районе Московской области
переносится на два года, до 31 декабря 2027 года. Заводы в Богородском городском округе и Солнечногорском муниципальном районе будут введены на четыре года позже, до 31 декабря 2029 года. Завод в Зеленодольском районе Татарстана
отсрочен на три года - до 31 декабря 2029 года.
За строительство трех мусоросжигательных ТЭС в Подмосковье совокупной мощностью 210 МВт и еще одного завода в Казани
мощностью 55 МВт отвечает подконтрольная "Ростеху
" "Альтернативная генерирующая компания".
В декабре 2024 года "Ростех" уже запустил первую в России зеленую электростанцию, работающую на отходах в Воскресенском муниципальном районе Московской области. В июне компания сообщала, что эта электростанция с момента открытия произвела 100 миллионов киловатт-часов энергии.
В "Ростехе" рассказали, для чего может использоваться вертолет Ми-34М1