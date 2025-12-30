Срок ввода новых мусоросжигательных электростанций "Ростеха" перенесли

https://1prime.ru/20251230/rostekh-866093328.html

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ перенес срок ввода в эксплуатацию новых мусоросжигательных электростанций компании "Ростех", говорится в постановлении правительства. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью "Альтернативная генерирующая компания-1" и обществом с ограниченной ответственностью "Альтернативная генерирующая Компания-2", - сказано в документе. Ввод в эксплуатацию завода по переработке отходов для производства электроэнергии в Наро-Фоминском муниципальном районе Московской области переносится на два года, до 31 декабря 2027 года. Заводы в Богородском городском округе и Солнечногорском муниципальном районе будут введены на четыре года позже, до 31 декабря 2029 года. Завод в Зеленодольском районе Татарстана отсрочен на три года - до 31 декабря 2029 года. За строительство трех мусоросжигательных ТЭС в Подмосковье совокупной мощностью 210 МВт и еще одного завода в Казани мощностью 55 МВт отвечает подконтрольная "Ростеху" "Альтернативная генерирующая компания". В декабре 2024 года "Ростех" уже запустил первую в России зеленую электростанцию, работающую на отходах в Воскресенском муниципальном районе Московской области. В июне компания сообщала, что эта электростанция с момента открытия произвела 100 миллионов киловатт-часов энергии.

