Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет в начале торгов - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/rynok-866072145.html
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций растет в начале торгов - 30.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию последнего рабочего дня года ростом, следует из данных Московской биржи. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T10:27+0300
2025-12-30T11:02+0300
экономика
рынок
акции
торги
богдан зварич
мосбиржа
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585027_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a0e71f883a4fa757e4b740c8edcc0435.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию последнего рабочего дня года ростом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.20 мск увеличивался на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 2 753,93 пункта. В лидерах роста - акции "Фармсинтеза" (+1,19%), ТГК-1 (+0,95%), "Ростелекома" (+0,92%), "ВК" (+0,9%) и префы "Сургутнефтегаза" (+0,8%). В лидерах снижения - привилегированные акции "Ленэнерго" (-1,39%), обыкновенные акции ДВМП (-0,98%), "СПБ Биржи" (-0,78%), префы "Мечела" (-0,45%) и обыкновенные акции "Фосагро" (-0,28%). "В понедельник в первой половине дня на фоне обнадеживающего новостного фона российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения роста, что позволило индексу Мосбиржи подняться в район 2 820 пунктов. Однако рост неопределенности на геополитическом треке и желании части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях в преддверии новогодних каникул способствовали активизации продаж", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. На вторник Зварич ожидает индекс Мосбиржи в диапазоне 2 740 - 2 810 пунктов. "Мы полагаем, что в финальную сессию 2025 года во вторник, 30 декабря, активность торгов будет пониженной. Ожидаем движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2 725 - 2 825 пунктов. Инвесторы, скорее всего, продолжат фиксацию прибыли перед длинными новогодними выходными. При отсутствии новых резких геополитических заявлений индексы могут стабилизироваться у достигнутых уровней", - делятся аналитики компании "Цифра брокер".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585027_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff3b7ca49ac7d5f03dda02b94977ae42.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, богдан зварич, мосбиржа, ростелеком
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Богдан Зварич, Мосбиржа, Ростелеком
10:27 30.12.2025 (обновлено: 11:02 30.12.2025)
 
Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций вырос в начале основной торговой сессии на Мосбирже

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию последнего рабочего дня года ростом, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.20 мск увеличивался на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 2 753,93 пункта.
В лидерах роста - акции "Фармсинтеза" (+1,19%), ТГК-1 (+0,95%), "Ростелекома" (+0,92%), "ВК" (+0,9%) и префы "Сургутнефтегаза" (+0,8%).
В лидерах снижения - привилегированные акции "Ленэнерго" (-1,39%), обыкновенные акции ДВМП (-0,98%), "СПБ Биржи" (-0,78%), префы "Мечела" (-0,45%) и обыкновенные акции "Фосагро" (-0,28%).
"В понедельник в первой половине дня на фоне обнадеживающего новостного фона российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения роста, что позволило индексу Мосбиржи подняться в район 2 820 пунктов. Однако рост неопределенности на геополитическом треке и желании части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях в преддверии новогодних каникул способствовали активизации продаж", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
На вторник Зварич ожидает индекс Мосбиржи в диапазоне 2 740 - 2 810 пунктов.
"Мы полагаем, что в финальную сессию 2025 года во вторник, 30 декабря, активность торгов будет пониженной. Ожидаем движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2 725 - 2 825 пунктов. Инвесторы, скорее всего, продолжат фиксацию прибыли перед длинными новогодними выходными. При отсутствии новых резких геополитических заявлений индексы могут стабилизироваться у достигнутых уровней", - делятся аналитики компании "Цифра брокер".
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиБогдан ЗваричМосбиржаРостелеком
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала