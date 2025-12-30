Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций вырос в начале основной торговой сессии на Мосбирже
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию последнего рабочего дня года ростом, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.20 мск увеличивался на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 2 753,93 пункта.
В лидерах роста - акции "Фармсинтеза" (+1,19%), ТГК-1 (+0,95%), "Ростелекома" (+0,92%), "ВК" (+0,9%) и префы "Сургутнефтегаза" (+0,8%).
В лидерах снижения - привилегированные акции "Ленэнерго" (-1,39%), обыкновенные акции ДВМП (-0,98%), "СПБ Биржи" (-0,78%), префы "Мечела" (-0,45%) и обыкновенные акции "Фосагро" (-0,28%).
"В понедельник в первой половине дня на фоне обнадеживающего новостного фона российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения роста, что позволило индексу Мосбиржи подняться в район 2 820 пунктов. Однако рост неопределенности на геополитическом треке и желании части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях в преддверии новогодних каникул способствовали активизации продаж", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
На вторник Зварич ожидает индекс Мосбиржи в диапазоне 2 740 - 2 810 пунктов.
"Мы полагаем, что в финальную сессию 2025 года во вторник, 30 декабря, активность торгов будет пониженной. Ожидаем движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2 725 - 2 825 пунктов. Инвесторы, скорее всего, продолжат фиксацию прибыли перед длинными новогодними выходными. При отсутствии новых резких геополитических заявлений индексы могут стабилизироваться у достигнутых уровней", - делятся аналитики компании "Цифра брокер".