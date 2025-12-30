https://1prime.ru/20251230/sanktsii-866092392.html

Власти Ямайки не угрожают работе объектов Windalco, заявил посол

Власти Ямайки не угрожают работе объектов Windalco, заявил посол - 30.12.2025

Власти Ямайки не угрожают работе объектов Windalco, заявил посол

Компания Windalco, дочерняя структура ОК "Русал" и крупнейший игрок бокситно-глиноземной отрасли Ямайки, сталкивается с опосредованным влиянием западных... | 30.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Компания Windalco, дочерняя структура ОК "Русал" и крупнейший игрок бокситно-глиноземной отрасли Ямайки, сталкивается с опосредованным влиянием западных санкций, но власти страны никак не угрожают работе ее объектов, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в островном государстве Сергей Петрович. "Дочерняя структура ОК "Русал" – компания Windalco остается крупнейшим игроком в бокситно-глиноземной отрасли страны. При этом влияние западных санкций на положение этой компании в Ямайке носит опосредованный характер", - сказал собеседник агентства. Он указал, что из-за действия санкций наблюдается нарушение цепочек поставок запчастей и оборудования, которые нужны для производства. Кроме этого, посол России упомянул не самую благоприятную ситуацию на мировом рынке алюминия, отметив, что себестоимость переработки бокситов и производства глинозема на Ямайке выше, чем в среднем в мире. "Продолжение функционирования производственного комплекса на острове – это вопрос внутренней политики компании "Русал". Каких-либо прямых угроз для его деятельности со стороны ямайских властей нет", - заключил дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 31 декабря.

рф

2025

