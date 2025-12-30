Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский посол объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251230/serbiya-866073382.html
Российский посол объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию
Российский посол объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию - 30.12.2025, ПРАЙМ
Российский посол объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию
Сроки контракта на поставки газа из России в Сербию связаны с общей ситуацией на мировом энергетическом рынке и требованиями ЕС, сообщил в интервью РИА Новости... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T11:03+0300
2025-12-30T11:25+0300
энергетика
газ
россия
сербия
рф
азербайджан
ес
србиягаз
газпром
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859881176_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_0145df3511c3798fac97f5a444f7d81c.jpg
БЕЛГРАД, 30 дек – ПРАЙМ. Сроки контракта на поставки газа из России в Сербию связаны с общей ситуацией на мировом энергетическом рынке и требованиями ЕС, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. В конце декабря гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что Сербия по новому договору с "Газпромом" до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечит ее потребности. "Что касается долгосрочного договора, сейчас такая ситуация, мы отлично понимаем, которая, наверное, дает больше возможностей подписывать такие краткосрочные контракты, опять же с учетом всех происходящих изменений", - сказал глава российского диппредставительства.Он добавил, что в этом вопросе есть еще аспект, связанный именно с Сербией. "О котором я хочу сказать, хотя мы им не руководствуемся, но он существует в реальности. И о котором, кстати, сказала на днях министр энергетики (Сербии Дубравка Джедович-Ханданович – ред.). Вспомнила о том и сказала, что в конце концов краткосрочные контракты, да, может быть, более соответствуют требованиям Евросоюза", - отметил посол России. Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. По данным властей Сербии, страна сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии. Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Предыдущий договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечил свыше 80% потребностей страны.
https://1prime.ru/20251227/vuchich-865977834.html
https://1prime.ru/20251020/gaz-863727949.html
сербия
рф
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859881176_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_ff39a930265d9ea4944374c5f2a9e538.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, сербия, рф, азербайджан, ес, србиягаз, газпром, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, РФ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, Србиягаз, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
11:03 30.12.2025 (обновлено: 11:25 30.12.2025)
 
Российский посол объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию

Боцан-Харченко: сроки контракта на поставки газа в Сербию связаны с ситуацией на рынке

© РИА Новости . Валерий Шарифулин/ POOL | Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и Сербии в Белграде
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Шарифулин/ POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 30 дек – ПРАЙМ. Сроки контракта на поставки газа из России в Сербию связаны с общей ситуацией на мировом энергетическом рынке и требованиями ЕС, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
В конце декабря гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что Сербия по новому договору с "Газпромом" до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечит ее потребности.
Александр Вучич
Сербия защитит свои интересы в условиях санкций США, заявил Вучич
27 декабря, 15:44
"Что касается долгосрочного договора, сейчас такая ситуация, мы отлично понимаем, которая, наверное, дает больше возможностей подписывать такие краткосрочные контракты, опять же с учетом всех происходящих изменений", - сказал глава российского диппредставительства.
Он добавил, что в этом вопросе есть еще аспект, связанный именно с Сербией.
"О котором я хочу сказать, хотя мы им не руководствуемся, но он существует в реальности. И о котором, кстати, сказала на днях министр энергетики (Сербии Дубравка Джедович-Ханданович – ред.). Вспомнила о том и сказала, что в конце концов краткосрочные контракты, да, может быть, более соответствуют требованиям Евросоюза", - отметил посол России.
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
По данным властей Сербии, страна сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии. Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Предыдущий договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечил свыше 80% потребностей страны.
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
В Сербии назвали запрет ЕС на транзит российского газа катастрофой
20 октября, 19:16
 
ЭнергетикаГазРОССИЯСЕРБИЯРФАЗЕРБАЙДЖАНЕССрбиягазГазпромГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала