Российский посол объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию

2025-12-30T11:03+0300

2025-12-30T11:03+0300

2025-12-30T11:25+0300

БЕЛГРАД, 30 дек – ПРАЙМ. Сроки контракта на поставки газа из России в Сербию связаны с общей ситуацией на мировом энергетическом рынке и требованиями ЕС, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. В конце декабря гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что Сербия по новому договору с "Газпромом" до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечит ее потребности. "Что касается долгосрочного договора, сейчас такая ситуация, мы отлично понимаем, которая, наверное, дает больше возможностей подписывать такие краткосрочные контракты, опять же с учетом всех происходящих изменений", - сказал глава российского диппредставительства.Он добавил, что в этом вопросе есть еще аспект, связанный именно с Сербией. "О котором я хочу сказать, хотя мы им не руководствуемся, но он существует в реальности. И о котором, кстати, сказала на днях министр энергетики (Сербии Дубравка Джедович-Ханданович – ред.). Вспомнила о том и сказала, что в конце концов краткосрочные контракты, да, может быть, более соответствуют требованиям Евросоюза", - отметил посол России. Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. По данным властей Сербии, страна сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии. Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Предыдущий договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечил свыше 80% потребностей страны.

