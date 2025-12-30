Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251230/servis-866058944.html
В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии
В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии - 30.12.2025, ПРАЙМ
В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии
Сервис подтверждения личности по биометрии для дистанционной сдачи экзаменов запустят в российских вузах к зимней сессии, в начале 2026 года, сообщили... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T00:15+0300
2025-12-30T00:15+0300
технологии
общество
россия
рф
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866058944.jpg?1767042910
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Сервис подтверждения личности по биометрии для дистанционной сдачи экзаменов запустят в российских вузах к зимней сессии, в начале 2026 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Российские вузы упрощают процедуру дистанционной сдачи экзаменов. Для этого учебные заведения начали подключаться к сервису онлайн-подтверждения личности с помощью Единой биометрической системы. Запуск сервиса запланирован в пилотных вузах на начало 2026 года, то есть к ближайшей зимней сессии", - сообщили там. Отмечается, что сервис позволит студентам сдавать экзамены без необходимости личного присутствия в аудитории, при этом гарантированно обеспечит подлинность результатов дистанционного контроля знаний. В аппарате заверили, что использование сервиса будет добровольным для студентов. Законом запрещена любая дискриминация для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Учащиеся всегда смогут сами выбирать формат сдачи экзамена: очно, онлайн с применением биометрии или любым другим альтернативным способом, предусмотренным вузом. В сентябре глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщал РИА Новости, что центр биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, прорабатывает сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах. По его словам, целью является выстроить процесс, в котором студенты не зависели бы территориально от своего вуза, и в то же время - чтобы ни у кого не было сомнений в достоверности результатов дистанционного экзамена.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , россия, рф, дмитрий григоренко
Технологии, Общество , РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко
00:15 30.12.2025
 
В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии

В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии к зимней сессии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Сервис подтверждения личности по биометрии для дистанционной сдачи экзаменов запустят в российских вузах к зимней сессии, в начале 2026 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Российские вузы упрощают процедуру дистанционной сдачи экзаменов. Для этого учебные заведения начали подключаться к сервису онлайн-подтверждения личности с помощью Единой биометрической системы. Запуск сервиса запланирован в пилотных вузах на начало 2026 года, то есть к ближайшей зимней сессии", - сообщили там.
Отмечается, что сервис позволит студентам сдавать экзамены без необходимости личного присутствия в аудитории, при этом гарантированно обеспечит подлинность результатов дистанционного контроля знаний.
В аппарате заверили, что использование сервиса будет добровольным для студентов. Законом запрещена любая дискриминация для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Учащиеся всегда смогут сами выбирать формат сдачи экзамена: очно, онлайн с применением биометрии или любым другим альтернативным способом, предусмотренным вузом.
В сентябре глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщал РИА Новости, что центр биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, прорабатывает сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах. По его словам, целью является выстроить процесс, в котором студенты не зависели бы территориально от своего вуза, и в то же время - чтобы ни у кого не было сомнений в достоверности результатов дистанционного экзамена.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯРФДмитрий Григоренко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала