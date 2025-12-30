https://1prime.ru/20251230/servis-866058944.html

В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии

В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии - 30.12.2025, ПРАЙМ

В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии

Сервис подтверждения личности по биометрии для дистанционной сдачи экзаменов запустят в российских вузах к зимней сессии, в начале 2026 года, сообщили... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T00:15+0300

2025-12-30T00:15+0300

2025-12-30T00:15+0300

технологии

общество

россия

рф

дмитрий григоренко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866058944.jpg?1767042910

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Сервис подтверждения личности по биометрии для дистанционной сдачи экзаменов запустят в российских вузах к зимней сессии, в начале 2026 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Российские вузы упрощают процедуру дистанционной сдачи экзаменов. Для этого учебные заведения начали подключаться к сервису онлайн-подтверждения личности с помощью Единой биометрической системы. Запуск сервиса запланирован в пилотных вузах на начало 2026 года, то есть к ближайшей зимней сессии", - сообщили там. Отмечается, что сервис позволит студентам сдавать экзамены без необходимости личного присутствия в аудитории, при этом гарантированно обеспечит подлинность результатов дистанционного контроля знаний. В аппарате заверили, что использование сервиса будет добровольным для студентов. Законом запрещена любая дискриминация для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Учащиеся всегда смогут сами выбирать формат сдачи экзамена: очно, онлайн с применением биометрии или любым другим альтернативным способом, предусмотренным вузом. В сентябре глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщал РИА Новости, что центр биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, прорабатывает сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах. По его словам, целью является выстроить процесс, в котором студенты не зависели бы территориально от своего вуза, и в то же время - чтобы ни у кого не было сомнений в достоверности результатов дистанционного экзамена.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия, рф, дмитрий григоренко