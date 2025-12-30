Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-30T01:51+0300
2025-12-30T03:16+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Наиболее востребованной среди работодателей оказалась сфера торговли: в 2025 году количество предложений составило 45,5%, на втором месте - вакансии для кандидатов без опыта (20,2%), а на третьем - сфера транспорта и логистики (11,3%), следует из данных с января по сентябрь сервиса "Работа.ру", подготовленных для РИА Новости. "Сфера торговли не первый год лидирует по доле вакансий в общем количестве: с января по сентябрь 2025 года количество предложений в ней - 45,5%, а прирост к аналогичному периоду прошлого года - 16,2%", - говорится в сообщении. Уточняется, что на втором по востребованности месте среди работодателей оказались вакансии для соискателей без опыта работы (20,2%). Однако количество таких вакансий снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 18,5%. Кроме того, в тройку самых популярных предложений вошла сфера транспорта и логистики. За прошедшие три квартала 2025 года работодателями было опубликовано 11,3% вакансий, но это на 11,8% ниже прошлогоднего показателя.
01:51 30.12.2025 (обновлено: 03:16 30.12.2025)
 
Названы сферы, лидирующие по числу вакансий в России

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
