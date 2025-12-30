https://1prime.ru/20251230/sg-866088559.html
В поездках по СГ можно использовать свои привычные тарифы, заявил Глазьев - 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T18:34+0300
2025-12-30T18:34+0300
2025-12-30T18:34+0300
политика
бизнес
россия
белоруссия
сергей глазьев
совет министров
https://cdnn.1prime.ru/img/76666/58/766665845_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_49b752a0571fd7806d3520f34acc4381.jpg
МИНСК, 30 дек - ПРАЙМ. Отмена роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России не состоялась по ряду технических причин, однако граждане двух стран могут в поездках пользоваться теми тарифами, к которым привыкли, заявил государственный секретарь СГ Сергей Глазьев. " Это задача (отмена роуминга - ред.) оказалась немного более сложной, чем казалась на первый взгляд. Сразу хотели просто отменить роуминг. Но по ряду технических вопросов пошли немного другим путем", - сказал Глазьев в интервью телеканалу "БелРос", текст которого размещен на сайте Постоянного комитета СГ. Он отметил, что и российские, и белорусские операторы связи пошли навстречу в решении этого вопроса. "И хотя формально отмены роуминга нет, но, тем не менее, граждане могут пользоваться теми тарифами, к которым они привыкли по базовым услугам телефонии", - подчеркнул Глазьев. Совет министров Союзного государства в ноябре 2024 года принял резолюцию о создании комфортных тарифов на услуги связи и передачу данных на территории СГ, в декабре того же года была подписана резолюция Высшего госсовета Союзного государства по этому вопросу. С 1 марта 2025 года абонентам операторов связи Белоруссии и России стали доступны комфортные тарифы на услуги голосовой связи и передачу данных. Был определен обязательный объем услуг по сопоставимым с условиями домашней сети тарифам. Комфортный тариф роуминга предусматривает 150 бесплатных минут на входящие звонки, 150 – на исходящие (если "домашний тариф" абонента предусматривает наличие бесплатных минут для звонков в другие сети) и 5 Гб интернета по льготному тарифу.
белоруссия
