В поездках по СГ можно использовать свои привычные тарифы, заявил Глазьев

МИНСК, 30 дек - ПРАЙМ. Отмена роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России не состоялась по ряду технических причин, однако граждане двух стран могут в поездках пользоваться теми тарифами, к которым привыкли, заявил государственный секретарь СГ Сергей Глазьев. " Это задача (отмена роуминга - ред.) оказалась немного более сложной, чем казалась на первый взгляд. Сразу хотели просто отменить роуминг. Но по ряду технических вопросов пошли немного другим путем", - сказал Глазьев в интервью телеканалу "БелРос", текст которого размещен на сайте Постоянного комитета СГ. Он отметил, что и российские, и белорусские операторы связи пошли навстречу в решении этого вопроса. "И хотя формально отмены роуминга нет, но, тем не менее, граждане могут пользоваться теми тарифами, к которым они привыкли по базовым услугам телефонии", - подчеркнул Глазьев. Совет министров Союзного государства в ноябре 2024 года принял резолюцию о создании комфортных тарифов на услуги связи и передачу данных на территории СГ, в декабре того же года была подписана резолюция Высшего госсовета Союзного государства по этому вопросу. С 1 марта 2025 года абонентам операторов связи Белоруссии и России стали доступны комфортные тарифы на услуги голосовой связи и передачу данных. Был определен обязательный объем услуг по сопоставимым с условиями домашней сети тарифам. Комфортный тариф роуминга предусматривает 150 бесплатных минут на входящие звонки, 150 – на исходящие (если "домашний тариф" абонента предусматривает наличие бесплатных минут для звонков в другие сети) и 5 Гб интернета по льготному тарифу.
МИНСК, 30 дек - ПРАЙМ. Отмена роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России не состоялась по ряду технических причин, однако граждане двух стран могут в поездках пользоваться теми тарифами, к которым привыкли, заявил государственный секретарь СГ Сергей Глазьев.
" Это задача (отмена роуминга - ред.) оказалась немного более сложной, чем казалась на первый взгляд. Сразу хотели просто отменить роуминг. Но по ряду технических вопросов пошли немного другим путем", - сказал Глазьев в интервью телеканалу "БелРос", текст которого размещен на сайте Постоянного комитета СГ.
Он отметил, что и российские, и белорусские операторы связи пошли навстречу в решении этого вопроса.
"И хотя формально отмены роуминга нет, но, тем не менее, граждане могут пользоваться теми тарифами, к которым они привыкли по базовым услугам телефонии", - подчеркнул Глазьев.
Совет министров Союзного государства в ноябре 2024 года принял резолюцию о создании комфортных тарифов на услуги связи и передачу данных на территории СГ, в декабре того же года была подписана резолюция Высшего госсовета Союзного государства по этому вопросу. С 1 марта 2025 года абонентам операторов связи Белоруссии и России стали доступны комфортные тарифы на услуги голосовой связи и передачу данных. Был определен обязательный объем услуг по сопоставимым с условиями домашней сети тарифам. Комфортный тариф роуминга предусматривает 150 бесплатных минут на входящие звонки, 150 – на исходящие (если "домашний тариф" абонента предусматривает наличие бесплатных минут для звонков в другие сети) и 5 Гб интернета по льготному тарифу.
Заголовок открываемого материала