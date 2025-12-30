https://1prime.ru/20251230/sg-866088559.html

В поездках по СГ можно использовать свои привычные тарифы, заявил Глазьев

В поездках по СГ можно использовать свои привычные тарифы, заявил Глазьев - 30.12.2025, ПРАЙМ

В поездках по СГ можно использовать свои привычные тарифы, заявил Глазьев

Отмена роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России не состоялась по ряду технических причин, однако граждане двух стран могут в поездках... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T18:34+0300

2025-12-30T18:34+0300

2025-12-30T18:34+0300

политика

бизнес

россия

белоруссия

сергей глазьев

совет министров

https://cdnn.1prime.ru/img/76666/58/766665845_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_49b752a0571fd7806d3520f34acc4381.jpg

МИНСК, 30 дек - ПРАЙМ. Отмена роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России не состоялась по ряду технических причин, однако граждане двух стран могут в поездках пользоваться теми тарифами, к которым привыкли, заявил государственный секретарь СГ Сергей Глазьев. " Это задача (отмена роуминга - ред.) оказалась немного более сложной, чем казалась на первый взгляд. Сразу хотели просто отменить роуминг. Но по ряду технических вопросов пошли немного другим путем", - сказал Глазьев в интервью телеканалу "БелРос", текст которого размещен на сайте Постоянного комитета СГ. Он отметил, что и российские, и белорусские операторы связи пошли навстречу в решении этого вопроса. "И хотя формально отмены роуминга нет, но, тем не менее, граждане могут пользоваться теми тарифами, к которым они привыкли по базовым услугам телефонии", - подчеркнул Глазьев. Совет министров Союзного государства в ноябре 2024 года принял резолюцию о создании комфортных тарифов на услуги связи и передачу данных на территории СГ, в декабре того же года была подписана резолюция Высшего госсовета Союзного государства по этому вопросу. С 1 марта 2025 года абонентам операторов связи Белоруссии и России стали доступны комфортные тарифы на услуги голосовой связи и передачу данных. Был определен обязательный объем услуг по сопоставимым с условиями домашней сети тарифам. Комфортный тариф роуминга предусматривает 150 бесплатных минут на входящие звонки, 150 – на исходящие (если "домашний тариф" абонента предусматривает наличие бесплатных минут для звонков в другие сети) и 5 Гб интернета по льготному тарифу.

https://1prime.ru/20251204/produktsiya-865215440.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, белоруссия, сергей глазьев, совет министров