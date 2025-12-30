https://1prime.ru/20251230/sibir-866084153.html

Глава Минприроды рассказал об изученности Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Минерально-сырьевая база Сибири изучена на 40%, Дальнего Востока - на 30%, а к 2030 году планируется достичь 65% изученности, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "У нас Сибирь и Дальний Восток славятся залежами полезных ископаемых. Их изученность - это важный вопрос для нас. Мы сейчас видим, что Сибирь у нас изучена на 40%, Дальний Восток - на 30%. Мы ставим себе (цель - ред.) так, чтобы к 2030 году изученность этих двух территорий была не меньше 65%", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Козлов также поделился, что за 2025 год в России было открыто 30 месторождений углеводородов и около 210 - золота.Он отметил, что власти РФ намерены искать не только драгоценные металлы, которые востребованы на рынке, но и те полезные ископаемые, которые важны для страны как стратегические. Среди них и редкоземельные металлы. По словам Козлова, в стране реализуется кластерный подход к геологоразведке - создается ресурсная база под уже существующие перерабатывающие предприятия, чтобы в последующем уменьшить их затраты.

