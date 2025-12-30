Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минприроды рассказал об изученности Сибири и Дальнего Востока - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251230/sibir-866084153.html
Глава Минприроды рассказал об изученности Сибири и Дальнего Востока
Глава Минприроды рассказал об изученности Сибири и Дальнего Востока - 30.12.2025, ПРАЙМ
Глава Минприроды рассказал об изученности Сибири и Дальнего Востока
Минерально-сырьевая база Сибири изучена на 40%, Дальнего Востока - на 30%, а к 2030 году планируется достичь 65% изученности, заявил глава Минприроды РФ... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T15:00+0300
2025-12-30T15:35+0300
россия
дальний восток
рф
александр козлов
минприроды
полезные ископаемые
добыча полезных ископаемых
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862940444_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_6bfb2c84dbd05cae90da5a758c6acad1.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Минерально-сырьевая база Сибири изучена на 40%, Дальнего Востока - на 30%, а к 2030 году планируется достичь 65% изученности, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "У нас Сибирь и Дальний Восток славятся залежами полезных ископаемых. Их изученность - это важный вопрос для нас. Мы сейчас видим, что Сибирь у нас изучена на 40%, Дальний Восток - на 30%. Мы ставим себе (цель - ред.) так, чтобы к 2030 году изученность этих двух территорий была не меньше 65%", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Козлов также поделился, что за 2025 год в России было открыто 30 месторождений углеводородов и около 210 - золота.Он отметил, что власти РФ намерены искать не только драгоценные металлы, которые востребованы на рынке, но и те полезные ископаемые, которые важны для страны как стратегические. Среди них и редкоземельные металлы. По словам Козлова, в стране реализуется кластерный подход к геологоразведке - создается ресурсная база под уже существующие перерабатывающие предприятия, чтобы в последующем уменьшить их затраты.
дальний восток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862940444_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_664e06c7ad1061e38db4a52e92dc9cc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дальний восток, рф, александр козлов, минприроды, полезные ископаемые, добыча полезных ископаемых
РОССИЯ, Дальний Восток, РФ, Александр Козлов, Минприроды, полезные ископаемые, добыча полезных ископаемых
15:00 30.12.2025 (обновлено: 15:35 30.12.2025)
 
Глава Минприроды рассказал об изученности Сибири и Дальнего Востока

Козлов: к 2030 году планируется достичь 65% изученности Сибири и Дальнего Востока

© РИА Новости . А. Лехмус | Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . А. Лехмус
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Минерально-сырьевая база Сибири изучена на 40%, Дальнего Востока - на 30%, а к 2030 году планируется достичь 65% изученности, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"У нас Сибирь и Дальний Восток славятся залежами полезных ископаемых. Их изученность - это важный вопрос для нас. Мы сейчас видим, что Сибирь у нас изучена на 40%, Дальний Восток - на 30%. Мы ставим себе (цель - ред.) так, чтобы к 2030 году изученность этих двух территорий была не меньше 65%", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Козлов также поделился, что за 2025 год в России было открыто 30 месторождений углеводородов и около 210 - золота.
Он отметил, что власти РФ намерены искать не только драгоценные металлы, которые востребованы на рынке, но и те полезные ископаемые, которые важны для страны как стратегические. Среди них и редкоземельные металлы. По словам Козлова, в стране реализуется кластерный подход к геологоразведке - создается ресурсная база под уже существующие перерабатывающие предприятия, чтобы в последующем уменьшить их затраты.
 
РОССИЯДальний ВостокРФАлександр КозловМинприродыполезные ископаемыедобыча полезных ископаемых
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала