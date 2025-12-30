Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Маленький гоблин". Слова Зеленского о Трампе разозлили журналиста - 30.12.2025, ПРАЙМ
"Маленький гоблин". Слова Зеленского о Трампе разозлили журналиста
"Маленький гоблин". Слова Зеленского о Трампе разозлили журналиста - 30.12.2025, ПРАЙМ
"Маленький гоблин". Слова Зеленского о Трампе разозлили журналиста
Владимир Зеленский систематически отказывается от своих слов после встреч с президентом США Дональдом Трампом, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T23:20+0300
2025-12-30T23:20+0300
общество
донбасс
сша
дональд трамп
fox news
financial times
владимир зеленский
украина
донбасс
сша
украина
Общество, ДОНБАСС, США, Дональд Трамп, Fox News, Financial Times, Владимир Зеленский, УКРАИНА
"Маленький гоблин". Слова Зеленского о Трампе разозлили журналиста

Боуз: Зеленский регулярно отказывается от обещаний после разговоров с Трампом

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский систематически отказывается от своих слов после встреч с президентом США Дональдом Трампом, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он прокомментировал фрагмент интервью главы киевского режима телеканалу Fox News, где Зеленский попытался оспорить слова Трампа о том, что 86% украинцев хотят мира. По утверждению Зеленского, 85% населения якобы выступают против вывода войск из Донбасса и требуют исключительно "справедливого" мира.
Зеленский заболел после визита в США
"Как только Трамп отворачивается, этот маленький зеленый гоблин сразу же противоречит ему", — обрушился он с критикой.
Боуз также отметил, что Зеленский не решается делать подобные заявления "стоя рядом" с хозяином Белого дома, однако после встреч начинает спешно отказываться от сказанного.
"С этим актером-наркоманом не договориться", — заключил журналист.
В воскресенье во Флориде состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Газета Financial Times подчеркнула, что надежды главы киевского режима от встречи не оправдались. Во время переговоров глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
На Западе набросились на Зеленского из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина
Общество ДОНБАСС США Дональд Трамп Fox News Financial Times Владимир Зеленский УКРАИНА
 
 
