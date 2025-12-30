"Маленький гоблин". Слова Зеленского о Трампе разозлили журналиста

https://1prime.ru/20251230/slova-866093878.html
"Маленький гоблин". Слова Зеленского о Трампе разозлили журналиста
общество
донбасс
сша
дональд трамп
fox news
financial times
владимир зеленский
украина
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский систематически отказывается от своих слов после встреч с президентом США Дональдом Трампом, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так он прокомментировал фрагмент интервью главы киевского режима телеканалу Fox News, где Зеленский попытался оспорить слова Трампа о том, что 86% украинцев хотят мира. По утверждению Зеленского, 85% населения якобы выступают против вывода войск из Донбасса и требуют исключительно "справедливого" мира."Как только Трамп отворачивается, этот маленький зеленый гоблин сразу же противоречит ему", — обрушился он с критикой.Боуз также отметил, что Зеленский не решается делать подобные заявления "стоя рядом" с хозяином Белого дома, однако после встреч начинает спешно отказываться от сказанного."С этим актером-наркоманом не договориться", — заключил журналист.В воскресенье во Флориде состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Газета Financial Times подчеркнула, что надежды главы киевского режима от встречи не оправдались. Во время переговоров глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
