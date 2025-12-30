https://1prime.ru/20251230/slova-866094828.html

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев в Польше вызвали множество вопросов, заявил автор статьи для издания Mysl Polska Эугениуш Зинкевич."Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, у нас так плохо, то путь свободен!" — подчеркнул он.Ранее, комментируя случаи притеснения украинцев в Польше, глава МИД Украины назвал подобное обращение недопустимым, призвал власти страны наказать виновных в назидательном порядке и заявил, что Киев не намерен с этим мириться.По мнению автора публикации, такие заявления свидетельствуют о требовании особого отношения к гражданам Украины в Польше и могут восприниматься как форма давления на Варшаву.После начала специальной военной операции России в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от двух до трех миллионов беженцев с Украины.Практически сразу после начала СВО Варшава предоставила гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.

