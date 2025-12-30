Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше резко ответили на заявления главы МИД Украины - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251230/slova-866094828.html
В Польше резко ответили на заявления главы МИД Украины
В Польше резко ответили на заявления главы МИД Украины - 30.12.2025, ПРАЙМ
В Польше резко ответили на заявления главы МИД Украины
Высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев в Польше вызвали множество вопросов, заявил автор статьи для издания Mysl Polska Эугениуш... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T23:26+0300
2025-12-30T23:26+0300
общество
мировая экономика
украина
польша
андрей сибига
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев в Польше вызвали множество вопросов, заявил автор статьи для издания Mysl Polska Эугениуш Зинкевич."Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, у нас так плохо, то путь свободен!" — подчеркнул он.Ранее, комментируя случаи притеснения украинцев в Польше, глава МИД Украины назвал подобное обращение недопустимым, призвал власти страны наказать виновных в назидательном порядке и заявил, что Киев не намерен с этим мириться.По мнению автора публикации, такие заявления свидетельствуют о требовании особого отношения к гражданам Украины в Польше и могут восприниматься как форма давления на Варшаву.После начала специальной военной операции России в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от двух до трех миллионов беженцев с Украины.Практически сразу после начала СВО Варшава предоставила гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.
https://1prime.ru/20251230/polsha-866088278.html
https://1prime.ru/20251228/polsha-866007253.html
украина
польша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, польша, андрей сибига, киев
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Андрей Сибига, Киев
23:26 30.12.2025
 
В Польше резко ответили на заявления главы МИД Украины

MP: слова главы МИД Украины о поляках вызвали жесткую реакцию

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев в Польше вызвали множество вопросов, заявил автор статьи для издания Mysl Polska Эугениуш Зинкевич.
"Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, у нас так плохо, то путь свободен!" — подчеркнул он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Премьер Польши сделал громкое заявление после переговоров по Украине
Вчера, 17:20
Ранее, комментируя случаи притеснения украинцев в Польше, глава МИД Украины назвал подобное обращение недопустимым, призвал власти страны наказать виновных в назидательном порядке и заявил, что Киев не намерен с этим мириться.
По мнению автора публикации, такие заявления свидетельствуют о требовании особого отношения к гражданам Украины в Польше и могут восприниматься как форма давления на Варшаву.
После начала специальной военной операции России в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от двух до трех миллионов беженцев с Украины.
Практически сразу после начала СВО Варшава предоставила гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат
28 декабря, 21:48
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАПОЛЬШААндрей СибигаКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала