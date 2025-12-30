https://1prime.ru/20251230/ssha-866062085.html

Путина и Зеленского в США принимали по-разному, пишут СМИ

Путина и Зеленского в США принимали по-разному, пишут СМИ - 30.12.2025, ПРАЙМ

Путина и Зеленского в США принимали по-разному, пишут СМИ

Британская газета Telegraph обратила внимание на то, как по-разному в США принимали российского президента Владимира Путина, которого с красной ковровой... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T04:13+0300

2025-12-30T04:13+0300

2025-12-30T04:19+0300

мировая экономика

экономика

общество

сша

украина

аляска

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866062085.jpg?1767057572

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Британская газета Telegraph обратила внимание на то, как по-разному в США принимали российского президента Владимира Путина, которого с красной ковровой дорожкой ждал сам американский лидер Дональд Трамп, и Владимира Зеленского, которого не встречал никто из американских чиновников. Ранее портал "Новости.Live" опубликовал видеокадры, на которых было видно, как Зеленский, выйдя из прибывшего во Флориду самолета, здоровается с представителями украинской стороны и членами экипажа воздушного судна. Кроме них на взлетно-посадочной площадке можно было наблюдать только сотрудников аэропорта и телохранителей Зеленского, но не было ни почетного караула, ни официальных представителей администрации президента США. "Путина встречали в США в августе с торжественной церемонией, в ходе которой Трамп ждал его в конце красной ковровой дорожки на Аляске. Когда Зеленский прибыл во Флориду на выходных, там не было вовсе никакой красной ковровой дорожки и никакого приема", - пишет издание. Газета предположила, что такое несоответствие и "хрупкость американо-украинских отношений, которое оно символизирует", не останется незамеченным ни со стороны Путина, ни со стороны Зеленского. Зеленский в воскресенье встречался с Трампом во Флориде. Президент США заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

сша

украина

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, украина, аляска, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин