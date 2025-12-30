США исключили экс-зампреда правления Сбера из санкционного списка

https://1prime.ru/20251230/ssha-866090857.html
ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Власти США исключили бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Александру Бурико из санкционного списка, следует из обновлённых данных на сайте министерства финансов США. Согласно публикации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), её имя удалено из перечня SDN (Specially Designated Nationals), куда Бурико была внесена ранее в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России. Причины исключения из списка в материалах минфина не раскрываются.
