https://1prime.ru/20251230/ssha-866090857.html

США исключили экс-зампреда правления Сбера из санкционного списка

США исключили экс-зампреда правления Сбера из санкционного списка - 30.12.2025, ПРАЙМ

США исключили экс-зампреда правления Сбера из санкционного списка

Власти США исключили бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Александру Бурико из санкционного списка, следует из обновлённых данных на сайте... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T20:42+0300

2025-12-30T20:42+0300

2025-12-30T20:42+0300

политика

банки

финансы

сша

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Власти США исключили бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Александру Бурико из санкционного списка, следует из обновлённых данных на сайте министерства финансов США. Согласно публикации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), её имя удалено из перечня SDN (Specially Designated Nationals), куда Бурико была внесена ранее в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России. Причины исключения из списка в материалах минфина не раскрываются.

https://1prime.ru/20251230/tsb-866090012.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сша, сбербанк