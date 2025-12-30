Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США исключили экс-зампреда правления Сбера из санкционного списка - 30.12.2025
США исключили экс-зампреда правления Сбера из санкционного списка
2025-12-30T20:42+0300
2025-12-30T20:42+0300
ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Власти США исключили бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Александру Бурико из санкционного списка, следует из обновлённых данных на сайте министерства финансов США. Согласно публикации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), её имя удалено из перечня SDN (Specially Designated Nationals), куда Бурико была внесена ранее в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России. Причины исключения из списка в материалах минфина не раскрываются.
20:42 30.12.2025
 
США исключили экс-зампреда правления Сбера из санкционного списка

Минфин: США исключили экс-зампреда правления Сбера из санкционного списка

ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Власти США исключили бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Александру Бурико из санкционного списка, следует из обновлённых данных на сайте министерства финансов США.
Согласно публикации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), её имя удалено из перечня SDN (Specially Designated Nationals), куда Бурико была внесена ранее в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России.
Причины исключения из списка в материалах минфина не раскрываются.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
ЦБ объявил курсы валют на новогодние праздники
