Названа стоимость одного бутерброда с черной икрой в 2025 году
2025-12-30T01:15+0300
2025-12-30T01:15+0300
2025-12-30T01:15+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Один бутерброд с черной икрой к новогодним праздникам в 2025 году будет стоить 656 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"Один бутерброд, состоящий из 10 грамм черной икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, в среднем стоит около 656 рублей", - выяснили аналитики, проанализировав 1,7 миллиона чеков для икры и 5,6 миллиона чеков для масла и хлеба в ноябре-декабре 2025 года.
При этом, по данным аналитиков, набор продуктов для бутерброда в магазине будет стоить 13 023 рубля. Самым дорогим ингредиентом станет икра, за 200 грамм которой в среднем по стране просят 12 662 рубля. Брикет сливочного масла в 180 грамм обойдется в 283 рубля, а хлеб - в 78 рублей.
Председатель Рыбного союза Александр Панин на прошлой неделе рассказал РИА Новости, что в 2025 году объем выпуска черной икры в России может достичь 88 тонн, что будет выше уровня 2024 года, когда было произведено порядка 82 тонн.
