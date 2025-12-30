https://1prime.ru/20251230/sud-866087444.html

Суд в Москве оштрафовал фирму за "выплаты" сотруднику миграционной службы

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Бутырский районный суд Москвы подтвердил решение, которым строительная компания оштрафована на 70 миллионов рублей за незаконные ежемесячные выплаты от 150 тысяч до 470 тысяч рублей сотруднику управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ, сообщили РИА Новости в суде. Мировой судья привлек строительную компанию к ответственности за то, что ее главный инженер ежемесячно передавал от 150 тысяч до 470 тысяч рублей старшему инспектору управления по вопросам миграции главка МВД РФ за непроведение проверок. "ООО "СТР Констракш" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица должностному лицу крупном размере), и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 миллионов рублей. Районный суд посчитал решение мирового судьи законным и обоснованным и в удовлетворении апелляционной жалобы отказал", - сказали в пресс-службе судебной инстанции. Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что четыре бывших сотрудника управления по вопросам миграции Москвы обвиняются в получении с января 2022 года по декабрь 2023 года взяток на более чем 40 миллионов рублей от строительных объектов за допуск к работе нелегальных мигрантов.

