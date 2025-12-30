В Узбекистане пассажиропоток Ташкент-Москва наиболее популярен

https://1prime.ru/20251230/tashkent-866091620.html

2025-12-30T21:06+0300

экономика

ТАШКЕНТ, 30 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток по направлению Ташкент-Москва-Ташкент в аэропортах Узбекистана в 2025 году снизился на 14% по сравнению с годом ранее, до 1,173 миллиона человек, но авиарейсы по этому международному маршруту остаются самими популярными в республике, сообщает АО Uzbekistan airports. "Среди международных направлений лидером остаётся маршрут Ташкент-Москва-Ташкент. В 2025 году на нём перевезено 1 173 652 пассажиров (минус 14% по сравнению с 2024 годом)", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports. На втором месте рейс Ташкент - Стамбул - Ташкент с пассажиропотоком 983, 858 тысячи (+3%). В тройку вошло направление Самарканд-Москва-Самарканд: 586,149 тысячи (+8%). В десятку также вошли рейсы из Ташкента в Санкт-Петербург: 175,2 тысячи (минус 4%). Самый заметный рост в 2025 году показало туристическое направление Ташкент - Шарм-эль-Шейх-Ташкент: 210 тысяч пассажиров (+1,48 раза). Самым популярным внутренним направлением стал маршрут Ташкент-Ургенч-Ташкент: 375 тысяч пассажиров (+18%). "В целом 2025 год показал устойчивый интерес пассажиров к авиаперелётам, рост туристических маршрутов и усиление конкуренции между авиакомпаниями", - добавили в пресс-службе.

