Расширение Джубгинской и Сочинской ТЭС улучшит энергоснабжение юга России
"Интер РАО": расширение Джубгинской и Сочинской ТЭС укрепит энергоснабжение на юге РФ
Дым из труб угольной ТЭС. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Расширение Джубгинской ТЭС и Сочинской ТЭС "Интер РАО" повысит надежность энергоснабжения в энергосистеме Юга, заявили в энергокомпании.
Ранее на этой неделе кабмин РФ утвердил новый перечень генерирующих энергообъектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии, в частности в южных регионах России и в Московской области. В число планируемых к строительству и расширению электростанций вошли Каширская ГРЭС, Сочинская и Джубгинская ТЭС.
"Строительство новой мощности на Джубгинской ТЭС и Сочинской ТЭС позволит повысить надежность энергоснабжения в ОЭС Юга. Маневренная мощность Джубгинской ТЭС будет использоваться для покрытия пиковых нагрузок, что особенно важно в летние периоды высоких температур наружного воздуха", - сказано в сообщении.
Расширение Джубгинской ТЭС предполагается за счет строительства двух газотурбинных установок общей мощностью 160 МВт с вводом новой мощности с 1 января 2030 года. Расширение Сочинской ТЭС подразумевает строительство энергоблока ПГУ-480 с вводом новой мощности с января 2033 года. В этих проектах планируется применение отечественного оборудования, в том числе, произведенного заводами, входящими в группу "Интер РАО".
В компании добавили, что строительство ПГУ-480 Каширской ГРЭС позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Москвы и Московской области. На площадке ГРЭС до конца 2030 года будет построен парогазовый энергоблок мощностью 480 МВт. Строительство энергоблока № 3 станет продолжением полномасштабной реконструкции Каширской ГРЭС, на которой в 2028 году будут введены первые два энергоблока ПГУ суммарной мощностью порядка 900 МВт.