Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Расширение Джубгинской и Сочинской ТЭС улучшит энергоснабжение юга России - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251230/tes-866090699.html
Расширение Джубгинской и Сочинской ТЭС улучшит энергоснабжение юга России
Расширение Джубгинской и Сочинской ТЭС улучшит энергоснабжение юга России - 30.12.2025, ПРАЙМ
Расширение Джубгинской и Сочинской ТЭС улучшит энергоснабжение юга России
Расширение Джубгинской ТЭС и Сочинской ТЭС "Интер РАО" повысит надежность энергоснабжения в энергосистеме Юга, заявили в энергокомпании. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T20:33+0300
2025-12-30T20:33+0300
энергетика
россия
московская область
рф
москва
оэс
интер рао
https://cdnn.1prime.ru/img/83771/14/837711466_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_06cf995d2306bc86b4ba2df9f7704b79.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Расширение Джубгинской ТЭС и Сочинской ТЭС "Интер РАО" повысит надежность энергоснабжения в энергосистеме Юга, заявили в энергокомпании. Ранее на этой неделе кабмин РФ утвердил новый перечень генерирующих энергообъектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии, в частности в южных регионах России и в Московской области. В число планируемых к строительству и расширению электростанций вошли Каширская ГРЭС, Сочинская и Джубгинская ТЭС. "Строительство новой мощности на Джубгинской ТЭС и Сочинской ТЭС позволит повысить надежность энергоснабжения в ОЭС Юга. Маневренная мощность Джубгинской ТЭС будет использоваться для покрытия пиковых нагрузок, что особенно важно в летние периоды высоких температур наружного воздуха", - сказано в сообщении. Расширение Джубгинской ТЭС предполагается за счет строительства двух газотурбинных установок общей мощностью 160 МВт с вводом новой мощности с 1 января 2030 года. Расширение Сочинской ТЭС подразумевает строительство энергоблока ПГУ-480 с вводом новой мощности с января 2033 года. В этих проектах планируется применение отечественного оборудования, в том числе, произведенного заводами, входящими в группу "Интер РАО". В компании добавили, что строительство ПГУ-480 Каширской ГРЭС позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Москвы и Московской области. На площадке ГРЭС до конца 2030 года будет построен парогазовый энергоблок мощностью 480 МВт. Строительство энергоблока № 3 станет продолжением полномасштабной реконструкции Каширской ГРЭС, на которой в 2028 году будут введены первые два энергоблока ПГУ суммарной мощностью порядка 900 МВт.
https://1prime.ru/20251230/energosnabzhenie-866067482.html
московская область
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83771/14/837711466_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_77e535cd123ffa6115b38c39bd7a99ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, московская область, рф, москва, оэс, интер рао
Энергетика, РОССИЯ, Московская область, РФ, МОСКВА, ОЭС, Интер РАО
20:33 30.12.2025
 
Расширение Джубгинской и Сочинской ТЭС улучшит энергоснабжение юга России

"Интер РАО": расширение Джубгинской и Сочинской ТЭС укрепит энергоснабжение на юге РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДым из труб угольной ТЭС
Дым из труб угольной ТЭС - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Дым из труб угольной ТЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Расширение Джубгинской ТЭС и Сочинской ТЭС "Интер РАО" повысит надежность энергоснабжения в энергосистеме Юга, заявили в энергокомпании.
Ранее на этой неделе кабмин РФ утвердил новый перечень генерирующих энергообъектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии, в частности в южных регионах России и в Московской области. В число планируемых к строительству и расширению электростанций вошли Каширская ГРЭС, Сочинская и Джубгинская ТЭС.
"Строительство новой мощности на Джубгинской ТЭС и Сочинской ТЭС позволит повысить надежность энергоснабжения в ОЭС Юга. Маневренная мощность Джубгинской ТЭС будет использоваться для покрытия пиковых нагрузок, что особенно важно в летние периоды высоких температур наружного воздуха", - сказано в сообщении.
Расширение Джубгинской ТЭС предполагается за счет строительства двух газотурбинных установок общей мощностью 160 МВт с вводом новой мощности с 1 января 2030 года. Расширение Сочинской ТЭС подразумевает строительство энергоблока ПГУ-480 с вводом новой мощности с января 2033 года. В этих проектах планируется применение отечественного оборудования, в том числе, произведенного заводами, входящими в группу "Интер РАО".
В компании добавили, что строительство ПГУ-480 Каширской ГРЭС позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Москвы и Московской области. На площадке ГРЭС до конца 2030 года будет построен парогазовый энергоблок мощностью 480 МВт. Строительство энергоблока № 3 станет продолжением полномасштабной реконструкции Каширской ГРЭС, на которой в 2028 году будут введены первые два энергоблока ПГУ суммарной мощностью порядка 900 МВт.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
На Кубани и в Адыгее восстановили энергоснабжение после непогоды
09:21
 
ЭнергетикаРОССИЯМосковская областьРФМОСКВАОЭСИнтер РАО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала