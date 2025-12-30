https://1prime.ru/20251230/tes-866090699.html

Расширение Джубгинской и Сочинской ТЭС улучшит энергоснабжение юга России

Расширение Джубгинской и Сочинской ТЭС улучшит энергоснабжение юга России - 30.12.2025, ПРАЙМ

Расширение Джубгинской и Сочинской ТЭС улучшит энергоснабжение юга России

Расширение Джубгинской ТЭС и Сочинской ТЭС "Интер РАО" повысит надежность энергоснабжения в энергосистеме Юга, заявили в энергокомпании. | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T20:33+0300

2025-12-30T20:33+0300

2025-12-30T20:33+0300

энергетика

россия

московская область

рф

москва

оэс

интер рао

https://cdnn.1prime.ru/img/83771/14/837711466_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_06cf995d2306bc86b4ba2df9f7704b79.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Расширение Джубгинской ТЭС и Сочинской ТЭС "Интер РАО" повысит надежность энергоснабжения в энергосистеме Юга, заявили в энергокомпании. Ранее на этой неделе кабмин РФ утвердил новый перечень генерирующих энергообъектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии, в частности в южных регионах России и в Московской области. В число планируемых к строительству и расширению электростанций вошли Каширская ГРЭС, Сочинская и Джубгинская ТЭС. "Строительство новой мощности на Джубгинской ТЭС и Сочинской ТЭС позволит повысить надежность энергоснабжения в ОЭС Юга. Маневренная мощность Джубгинской ТЭС будет использоваться для покрытия пиковых нагрузок, что особенно важно в летние периоды высоких температур наружного воздуха", - сказано в сообщении. Расширение Джубгинской ТЭС предполагается за счет строительства двух газотурбинных установок общей мощностью 160 МВт с вводом новой мощности с 1 января 2030 года. Расширение Сочинской ТЭС подразумевает строительство энергоблока ПГУ-480 с вводом новой мощности с января 2033 года. В этих проектах планируется применение отечественного оборудования, в том числе, произведенного заводами, входящими в группу "Интер РАО". В компании добавили, что строительство ПГУ-480 Каширской ГРЭС позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Москвы и Московской области. На площадке ГРЭС до конца 2030 года будет построен парогазовый энергоблок мощностью 480 МВт. Строительство энергоблока № 3 станет продолжением полномасштабной реконструкции Каширской ГРЭС, на которой в 2028 году будут введены первые два энергоблока ПГУ суммарной мощностью порядка 900 МВт.

https://1prime.ru/20251230/energosnabzhenie-866067482.html

московская область

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, московская область, рф, москва, оэс, интер рао