https://1prime.ru/20251230/tovary-866059051.html

Названы самые подорожавшие товары в 2025 году

Названы самые подорожавшие товары в 2025 году - 30.12.2025, ПРАЙМ

Названы самые подорожавшие товары в 2025 году

Самыми подорожавшими товарами в мире в 2025 году стали серебро и платина, а сильнее всего цена упала на апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T00:36+0300

2025-12-30T00:36+0300

2025-12-30T00:36+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866059051.jpg?1767044173

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Самыми подорожавшими товарами в мире в 2025 году стали серебро и платина, а сильнее всего цена упала на апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, с начала года сильнее всего выросла стоимость серебра - сразу в 2,4 раза - и платины - в 2,3 раза. Другие товары продемонстрировали более скромный рост: самым близким "конкурентом" стал еще один металл - палладий, чья стоимость за год увеличилась в 1,85 раза. Сильнее всего среди энергоносителей в уходящем году цена выросла на уран - на 11,5%. Также на 9,9% увеличилась стоимость газа на американском рынке, коксующего угля на китайских биржах - на 7,9%. Остальное топливо, наоборот, потеряло в цене. Наиболее подорожавшей сельскохозяйственной продукцией стала телятина - на 32%. Заметный рост также показали соевое масло, цена на которое подскочила на 22%, и живой скот - на 18,3%. Почти все другие сельскохозяйственные товары, за исключением арабики, сои и постной свинины, показали спад на мировых биржах. В то же время самым подешевевшим в мире товаром в 2025 году стал апельсиновый сок - за него трейдеры стали просить почти на 60% меньше. В тройку также вошли какао-бобы на лондонском (-54%) и американском (-46%) рынках.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика