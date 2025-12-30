Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые подорожавшие товары в 2025 году - 30.12.2025
Названы самые подорожавшие товары в 2025 году
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Самыми подорожавшими товарами в мире в 2025 году стали серебро и платина, а сильнее всего цена упала на апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, с начала года сильнее всего выросла стоимость серебра - сразу в 2,4 раза - и платины - в 2,3 раза. Другие товары продемонстрировали более скромный рост: самым близким "конкурентом" стал еще один металл - палладий, чья стоимость за год увеличилась в 1,85 раза. Сильнее всего среди энергоносителей в уходящем году цена выросла на уран - на 11,5%. Также на 9,9% увеличилась стоимость газа на американском рынке, коксующего угля на китайских биржах - на 7,9%. Остальное топливо, наоборот, потеряло в цене. Наиболее подорожавшей сельскохозяйственной продукцией стала телятина - на 32%. Заметный рост также показали соевое масло, цена на которое подскочила на 22%, и живой скот - на 18,3%. Почти все другие сельскохозяйственные товары, за исключением арабики, сои и постной свинины, показали спад на мировых биржах. В то же время самым подешевевшим в мире товаром в 2025 году стал апельсиновый сок - за него трейдеры стали просить почти на 60% меньше. В тройку также вошли какао-бобы на лондонском (-54%) и американском (-46%) рынках.
Названы самые подорожавшие товары в 2025 году

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Самыми подорожавшими товарами в мире в 2025 году стали серебро и платина, а сильнее всего цена упала на апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, с начала года сильнее всего выросла стоимость серебра - сразу в 2,4 раза - и платины - в 2,3 раза. Другие товары продемонстрировали более скромный рост: самым близким "конкурентом" стал еще один металл - палладий, чья стоимость за год увеличилась в 1,85 раза.
Сильнее всего среди энергоносителей в уходящем году цена выросла на уран - на 11,5%. Также на 9,9% увеличилась стоимость газа на американском рынке, коксующего угля на китайских биржах - на 7,9%. Остальное топливо, наоборот, потеряло в цене.
Наиболее подорожавшей сельскохозяйственной продукцией стала телятина - на 32%. Заметный рост также показали соевое масло, цена на которое подскочила на 22%, и живой скот - на 18,3%. Почти все другие сельскохозяйственные товары, за исключением арабики, сои и постной свинины, показали спад на мировых биржах.
В то же время самым подешевевшим в мире товаром в 2025 году стал апельсиновый сок - за него трейдеры стали просить почти на 60% меньше. В тройку также вошли какао-бобы на лондонском (-54%) и американском (-46%) рынках.
 
