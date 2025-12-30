Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО - 30.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО, предоставить им отдельные стойки регистрации и право приоритетного выкупа билетов, следует из его выступления на совещании о функционировании транспорта в праздничный период. Совещание о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников прошло во вторник в ситуационно-информационном центре министра транспорта РФ. "Многие из ребят сейчас не могут быть на фронте, в том числе по состоянию здоровья. Требую обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов, выделение им стоек регистрации, предоставление права приоритетного выкупа билетов", - сказал Никитин. Глава Минтранса также напомнил о семейноцентричности ведомства, которое отдает приоритет самым юным пассажирам, пассажирам с детьми и многодетным семьям. "Вместе с тем в зоне нашего особого внимания люди серебряного возраста, которые захотят в праздники навестить родных и близких или отправиться в путешествие", - добавил он.
13:31 30.12.2025
 
Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО

Глава Минтранса Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание участников СВО

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО, предоставить им отдельные стойки регистрации и право приоритетного выкупа билетов, следует из его выступления на совещании о функционировании транспорта в праздничный период.
Совещание о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников прошло во вторник в ситуационно-информационном центре министра транспорта РФ.
"Многие из ребят сейчас не могут быть на фронте, в том числе по состоянию здоровья. Требую обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов, выделение им стоек регистрации, предоставление права приоритетного выкупа билетов", - сказал Никитин.
Глава Минтранса также напомнил о семейноцентричности ведомства, которое отдает приоритет самым юным пассажирам, пассажирам с детьми и многодетным семьям.
"Вместе с тем в зоне нашего особого внимания люди серебряного возраста, которые захотят в праздники навестить родных и близких или отправиться в путешествие", - добавил он.
 
Заголовок открываемого материала