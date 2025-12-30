https://1prime.ru/20251230/transport-866080852.html

Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО

Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО - 30.12.2025, ПРАЙМ

Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО

Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО, предоставить им отдельные стойки регистрации и право... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T13:31+0300

2025-12-30T13:31+0300

2025-12-30T13:31+0300

россия

рф

минтранс рф

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862094307_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_cda23aae52aa1eac5af7adc499396d15.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО, предоставить им отдельные стойки регистрации и право приоритетного выкупа билетов, следует из его выступления на совещании о функционировании транспорта в праздничный период. Совещание о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников прошло во вторник в ситуационно-информационном центре министра транспорта РФ. "Многие из ребят сейчас не могут быть на фронте, в том числе по состоянию здоровья. Требую обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов, выделение им стоек регистрации, предоставление права приоритетного выкупа билетов", - сказал Никитин. Глава Минтранса также напомнил о семейноцентричности ведомства, которое отдает приоритет самым юным пассажирам, пассажирам с детьми и многодетным семьям. "Вместе с тем в зоне нашего особого внимания люди серебряного возраста, которые захотят в праздники навестить родных и близких или отправиться в путешествие", - добавил он.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, минтранс рф, транспорт