Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО, предоставить им отдельные стойки регистрации и право приоритетного выкупа билетов, следует из его выступления на совещании о функционировании транспорта в праздничный период. Совещание о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников прошло во вторник в ситуационно-информационном центре министра транспорта РФ. "Многие из ребят сейчас не могут быть на фронте, в том числе по состоянию здоровья. Требую обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов, выделение им стоек регистрации, предоставление права приоритетного выкупа билетов", - сказал Никитин. Глава Минтранса также напомнил о семейноцентричности ведомства, которое отдает приоритет самым юным пассажирам, пассажирам с детьми и многодетным семьям. "Вместе с тем в зоне нашего особого внимания люди серебряного возраста, которые захотят в праздники навестить родных и близких или отправиться в путешествие", - добавил он.
россия, рф, минтранс рф, транспорт
РОССИЯ, РФ, Минтранс РФ, Транспорт
