Турпоток по России за 11 месяцев вырос на 5%, сообщил Чернышенко

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Туристический поток по России с января по ноябрь 2025 года достиг 82,9 миллиона поездок, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в лидерах Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За 11 месяцев - с января по ноябрь текущего года - число турпоездок по стране достигло 82,9 миллиона. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Чернышенко, слова которого привели в его аппарате. Также он отметил, что наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад России. Увеличению турпотока способствуют инструменты национального проекта "Туризм и гостеприимство". "Это приближает нас к цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, - обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок - до 140 миллионов", - добавил он. Вице-премьер также представил данные о динамике прошлых лет: 2021 год - 66,5 миллиона поездок (на 40% больше, чем в 2020 году), 2022 год - 73,1 миллиона (почти на 10% больше, чем в 2021 году), 2023 год - 83,6 миллиона (на 14% больше, чем в 2022 году), 2024 год - 90,1 миллиона (почти на 8% больше, чем в 2023 году). Прошлый год стал рекордным по числу туристических поездок по России - тогда их число выросло на 35% по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении. За 11 месяцев 2025 года традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (11,3 миллиона), Краснодарский край (9 миллионов) и Санкт-Петербург (6,5 миллиона). В десятку лидеров также вошли Московская область (5,2 миллиона), Республика Татарстан (2,6 миллиона), Республика Крым (2,4 миллиона), Свердловская область (2 миллиона), Ставропольский край (1,7 миллиона), Тюменская (1,7 миллиона) и Ростовская области (1,6 миллиона). Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика (+135%), Республика Адыгея (+67%), Чукотский автономный округ (+52%), Тверская область (+50%) и Еврейская автономная область (+38%). "Цифры, которые мы видим... это устойчивый рост. Уже пятый год подряд все больше россиян выбирают для отдыха нашу страну. Люди открывают для себя Россию, а регионы создают для этого все условия... Рост на 135% в Карачаево-Черкесии или на 52% на Чукотке - это яркие примеры того, как раскрывается потенциал каждой территории. Туризм становится драйвером развития для всей страны, создает новые рабочие места и бизнесы на местах", - добавил глава МЭР Максим Решетников, чьи слова также приводятся в сообщении аппарата вице-премьера Чернышенко.

