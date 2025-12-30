https://1prime.ru/20251230/ugol-866086890.html

Более 130 угольных компаний получили налоговые отсрочки в 2025 году

Более 130 угольных компаний получили налоговые отсрочки в 2025 году

энергетика

промышленность

рф

россия

михаил мишустин

антон силуанов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 130 компаний в угольной отрасли РФ в 2025 году получили отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, специальная подкомиссия рассмотрела ситуации 13 групп угольных компаний, включающих 45 разрезов и шахт, сообщает Минфин РФ по итогам деятельности подкомиссии в 2025 году."Больше 130 предприятий угольной отрасли, которые столкнулись с ухудшением финансово-экономических показателей, получили общесистемную меру поддержки в виде отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов", - говорится в материалах на сайте министерства по итогам состоявшегося итогового в 2025 году заседания подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей."Так, за время ее работы были рассмотрены проблемные ситуации 13 групп компаний, включающих 45 угольных разрезов и шахт, 19 обогатительных фабрик, 13 транспортно-логистических организаций и 36 производств в иных отраслях, в том числе металлургии и лесозаготовке", - отмечается в материалах.Кроме того, на заседании подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки группы компаний "УЛК" и ПАО "Челябинский металлургический комбинат", отмечается в материалах."В частности, компаниям рекомендовано подготовить уточненные материалы и доработанные финансовые модели развития предприятий для проведения детальной финансовой оценки и принятия решений в части господдержки", - сказано там.Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых затем было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставляются адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.

рф

