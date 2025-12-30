https://1prime.ru/20251230/ugol-866086890.html
Более 130 угольных компаний получили налоговые отсрочки в 2025 году
Более 130 угольных компаний получили налоговые отсрочки в 2025 году - 30.12.2025, ПРАЙМ
Более 130 угольных компаний получили налоговые отсрочки в 2025 году
Более 130 компаний в угольной отрасли РФ в 2025 году получили отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, специальная... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T17:19+0300
2025-12-30T17:19+0300
2025-12-30T17:19+0300
энергетика
промышленность
рф
россия
михаил мишустин
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860858300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5bfbd011e74ac92faaaa0a3f682cd446.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 130 компаний в угольной отрасли РФ в 2025 году получили отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, специальная подкомиссия рассмотрела ситуации 13 групп угольных компаний, включающих 45 разрезов и шахт, сообщает Минфин РФ по итогам деятельности подкомиссии в 2025 году."Больше 130 предприятий угольной отрасли, которые столкнулись с ухудшением финансово-экономических показателей, получили общесистемную меру поддержки в виде отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов", - говорится в материалах на сайте министерства по итогам состоявшегося итогового в 2025 году заседания подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей."Так, за время ее работы были рассмотрены проблемные ситуации 13 групп компаний, включающих 45 угольных разрезов и шахт, 19 обогатительных фабрик, 13 транспортно-логистических организаций и 36 производств в иных отраслях, в том числе металлургии и лесозаготовке", - отмечается в материалах.Кроме того, на заседании подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки группы компаний "УЛК" и ПАО "Челябинский металлургический комбинат", отмечается в материалах."В частности, компаниям рекомендовано подготовить уточненные материалы и доработанные финансовые модели развития предприятий для проведения детальной финансовой оценки и принятия решений в части господдержки", - сказано там.Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых затем было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставляются адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.
https://1prime.ru/20251217/ugol-865648751.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860858300_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c848e5f14eec0d8a6f73dc6ca7448f99.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, рф, россия, михаил мишустин, антон силуанов
Энергетика, Промышленность, РФ, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Антон Силуанов
Более 130 угольных компаний получили налоговые отсрочки в 2025 году
Более 130 угольных компаний получили отсрочки по НДПИ в 2025 году
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 130 компаний в угольной отрасли РФ в 2025 году получили отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, специальная подкомиссия рассмотрела ситуации 13 групп угольных компаний, включающих 45 разрезов и шахт, сообщает Минфин РФ по итогам деятельности подкомиссии в 2025 году.
"Больше 130 предприятий угольной отрасли, которые столкнулись с ухудшением финансово-экономических показателей, получили общесистемную меру поддержки в виде отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов", - говорится в материалах на сайте министерства по итогам состоявшегося итогового в 2025 году заседания подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей.
"Так, за время ее работы были рассмотрены проблемные ситуации 13 групп компаний, включающих 45 угольных разрезов и шахт, 19 обогатительных фабрик, 13 транспортно-логистических организаций и 36 производств в иных отраслях, в том числе металлургии и лесозаготовке", - отмечается в материалах.
Кроме того, на заседании подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки группы компаний "УЛК" и ПАО "Челябинский металлургический комбинат", отмечается в материалах.
"В частности, компаниям рекомендовано подготовить уточненные материалы и доработанные финансовые модели развития предприятий для проведения детальной финансовой оценки и принятия решений в части господдержки", - сказано там.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
30 мая утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых затем было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым
. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставляются адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.
МЭА прогнозирует снижение мирового спроса на металлургический уголь