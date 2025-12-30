https://1prime.ru/20251230/ukraina-866061865.html
На Западе потребовали от властей Украины снести памятники Бандере
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Польский политик правого толка Якуб Климас выдвинул требование к правительству Украины снести памятники Степану Бандере как условие для продолжения поддержки со стороны Польши, говорится в сообщении Telegram-канала издания "СТРАНА.ua"."Степан Бандера — преступник, убийца поляков, ответственный за Волынскую резню. Когда Польша финансово помогает украинцам в противостоянии с Россией, на Украине, в частности здесь во Львове, дальше стоят памятники этого преступника. Такой, как за моей спиной. Если мы хотим быть честными по отношению к своей истории, мы не можем позволять такого. Должны требовать, чтобы на Украине пришел конец бандеризма", — заявил он на фоне львовского памятника Бандере.На Украине, благодаря поддержке властей, многие члены националистических батальонов считают себя последователями Степана Бандеры — лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*) и его соратника Романа Шухевича, который также сотрудничал с нацистами. Бойцы ВСУ открыто демонстрируют нацистскую символику и эмблемы военных формирований времен Третьего рейха.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
В Польше сделали признание о переговорах по Украине