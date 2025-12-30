Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины - 30.12.2025, ПРАЙМ
Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance остановила вывод средств на карты для пользователей с Украины, сообщило профильное украинское издание "Минфин". "Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance разослала пользователям на Украине важное предупреждение. Начиная с 29 декабря 2025 года, платформа изменяет правила работы с фиатными (связанными с валютами, ценность которых не подкреплена физическим товаром - ред.) каналами и приостанавливает ряд услуг. Самое болезненное изменение для пользователей - временная остановка прямого вывода средств на банковские карты", - говорится в материале на сайте издания. Кроме вывода средств на карту, остановлены процедуры по регулярным покупкам криптовалюты, а также введены лимиты на покупку активов.
финансы, украина, binance, минфин
Криптовалюта, Финансы, УКРАИНА, Binance, Минфин
18:53 30.12.2025
 
Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины

"Минфин": Binance остановила вывод средств на карты для пользователей с Украины

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance остановила вывод средств на карты для пользователей с Украины, сообщило профильное украинское издание "Минфин".
"Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance разослала пользователям на Украине важное предупреждение. Начиная с 29 декабря 2025 года, платформа изменяет правила работы с фиатными (связанными с валютами, ценность которых не подкреплена физическим товаром - ред.) каналами и приостанавливает ряд услуг. Самое болезненное изменение для пользователей - временная остановка прямого вывода средств на банковские карты", - говорится в материале на сайте издания.
Кроме вывода средств на карту, остановлены процедуры по регулярным покупкам криптовалюты, а также введены лимиты на покупку активов.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Минфин обсуждает с ЦБ допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам
12:17
 
