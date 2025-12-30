https://1prime.ru/20251230/ukraina-866088693.html
Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance остановила вывод средств на карты для пользователей с Украины, сообщило профильное украинское издание "Минфин". "Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance разослала пользователям на Украине важное предупреждение. Начиная с 29 декабря 2025 года, платформа изменяет правила работы с фиатными (связанными с валютами, ценность которых не подкреплена физическим товаром - ред.) каналами и приостанавливает ряд услуг. Самое болезненное изменение для пользователей - временная остановка прямого вывода средств на банковские карты", - говорится в материале на сайте издания. Кроме вывода средств на карту, остановлены процедуры по регулярным покупкам криптовалюты, а также введены лимиты на покупку активов.
https://1prime.ru/20251230/kriptovalyuta-866078386.html
