https://1prime.ru/20251230/ukraina-866088693.html

Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины

Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины - 30.12.2025, ПРАЙМ

Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины

Криптовалютная биржа Binance остановила вывод средств на карты для пользователей с Украины, сообщило профильное украинское издание "Минфин". | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T18:53+0300

2025-12-30T18:53+0300

2025-12-30T18:53+0300

криптовалюта

финансы

украина

binance

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863471892_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_f3617ef135760bdb62335aac52504da7.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance остановила вывод средств на карты для пользователей с Украины, сообщило профильное украинское издание "Минфин". "Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance разослала пользователям на Украине важное предупреждение. Начиная с 29 декабря 2025 года, платформа изменяет правила работы с фиатными (связанными с валютами, ценность которых не подкреплена физическим товаром - ред.) каналами и приостанавливает ряд услуг. Самое болезненное изменение для пользователей - временная остановка прямого вывода средств на банковские карты", - говорится в материале на сайте издания. Кроме вывода средств на карту, остановлены процедуры по регулярным покупкам криптовалюты, а также введены лимиты на покупку активов.

https://1prime.ru/20251230/kriptovalyuta-866078386.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, украина, binance, минфин