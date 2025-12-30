Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в мессенджере Max - 30.12.2025
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в мессенджере Max
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в мессенджере Max - 30.12.2025, ПРАЙМ
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в мессенджере Max
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в Max, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T07:57+0300
2025-12-30T07:57+0300
технологии
москва
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в Max, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В мессенджере Max заработало официальное приложение портала mos.ru. В нем пользователи могут в удобном формате узнавать актуальные новости столицы, получать информацию о городских услугах и сервисах. Чтобы открыть приложение, достаточно запустить чат-бота по ссылке", - говорится в сообщении. Отмечается, что после запуска бота в мессенджере Мах откроется диалоговое окно, с помощью которого получится перейти в приложение mos.ru, на главной странице есть несколько информационных блоков. Кроме того, пользователи могут узнать актуальные новости города, ознакомиться с проектами, которые реализуют в столице, посмотреть полезные телефоны и инструкции, перейти к каталогу услуг и сервисов портала. Подчеркивается, что с главной страницы также можно быстро перейти к актуальным услугам и сервисам портала, таким как оплата единого платежного документа, вызов мастера, запись в кружки и секции, вывоз ненужных вещей, проверка и оплата штрафов, сервис "Мосбилет". Отсюда можно перейти к подписке на официальные новостные каналы правительства Москвы в Max и скачать городские мобильные приложения, еще в приложении доступна функция поиска по порталу mos.ru, она позволяет быстро находить услуги, сервисы и нужную информацию.
москва
2025
технологии, москва
Технологии, МОСКВА
07:57 30.12.2025
 
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в мессенджере Max

Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в мессенджере Max

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в Max, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В мессенджере Max заработало официальное приложение портала mos.ru. В нем пользователи могут в удобном формате узнавать актуальные новости столицы, получать информацию о городских услугах и сервисах. Чтобы открыть приложение, достаточно запустить чат-бота по ссылке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после запуска бота в мессенджере Мах откроется диалоговое окно, с помощью которого получится перейти в приложение mos.ru, на главной странице есть несколько информационных блоков. Кроме того, пользователи могут узнать актуальные новости города, ознакомиться с проектами, которые реализуют в столице, посмотреть полезные телефоны и инструкции, перейти к каталогу услуг и сервисов портала.
Подчеркивается, что с главной страницы также можно быстро перейти к актуальным услугам и сервисам портала, таким как оплата единого платежного документа, вызов мастера, запись в кружки и секции, вывоз ненужных вещей, проверка и оплата штрафов, сервис "Мосбилет". Отсюда можно перейти к подписке на официальные новостные каналы правительства Москвы в Max и скачать городские мобильные приложения, еще в приложении доступна функция поиска по порталу mos.ru, она позволяет быстро находить услуги, сервисы и нужную информацию.
 
