В Германии прекратили еще одно расследование в отношении Усманова - 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T11:16+0300
2025-12-30T11:36+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Прокуратура германского города Мюнхена прекратила расследование в отношении Алишера Усманова по подозрению в двух нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ, связанных с действующими с 2022 года санкционными ограничениями ЕС в отношении российского бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе предпринимателя. Ранее прокуратурой Мюнхена утверждалось, что в период с апреля по сентябрь 2022 года Усманов якобы осуществил через зарубежные компании оплату услуг по охране объектов недвижимости в баварском Роттах-Эгерне. Помимо этого, утверждалось, что в нарушение санкционного регулирования он якобы не задекларировал имущественные ценности на территории ФРГ в Федеральном ведомстве экономики и экспортного контроля (BAFA). Данные эпизоды в 2024 году были объединены в рамках одного дела, имевшего статус предварительного расследования, указали в пресс-службе Усманова. "Адвокаты Усманова отрицали подозрения о его связи с указанными компаниями и имущественными ценностями и, следовательно, применимость санкционных положений ЕС. В результате расследование было прекращено прокуратурой по согласованию с компетентным судом и с согласия самого Усманова в порядке пункта 1 статьи 153a УПК ФРГ", - пояснили в пресс-службе. "В том числе Усманов принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели. Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении бизнесмена сохраняется презумпция невиновности", - добавил представитель Усманова. Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила другое расследование в отношении Усманова – по подозрению в отмывании денежных средств – которое было также закрыто без предъявления каких-либо обвинений в ноябре 2024 года. "С момента инициирования громких расследований в отношении Алишера Усманова мы настаивали на полной невиновности нашего доверителя. Ему не было предъявлено никаких обвинений, и так же, как и предыдущее, закрытое в 2024 году, данное расследование не вышло за рамки предварительного", - заявили в адвокатском бюро Wannemacher &amp; Partner Rechtsanwälte, представляющем Усманова. "Вместе с тем оно затянулось более чем на три года, и, очевидно, привело бы к еще большим бессмысленным тратам времени и ресурсов сторон. Поэтому в целях процессуальной экономии, а также в целях экономии личного времени и здоровья наш доверитель согласился на его прекращение в порядке практики, предусмотренной законами ФРГ. Мы рассчитываем, что доброе имя и репутация господина Усманова будут целиком и полностью восстановлены", - заключили юристы. В 2022 году против Усманова был инициирован ряд политизированных расследований в ФРГ, сопровождавшихся обысками, информация о которых широко распространялась в прессе. Впоследствии СМИ скорректировали или удалили эти статьи.
11:16 30.12.2025 (обновлено: 11:36 30.12.2025)
 
В Германии прекратили еще одно расследование в отношении Усманова

Прокуратура Мюнхена прекратила расследование в отношении Усманова

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Прокуратура германского города Мюнхена прекратила расследование в отношении Алишера Усманова по подозрению в двух нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ, связанных с действующими с 2022 года санкционными ограничениями ЕС в отношении российского бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе предпринимателя.
Ранее прокуратурой Мюнхена утверждалось, что в период с апреля по сентябрь 2022 года Усманов якобы осуществил через зарубежные компании оплату услуг по охране объектов недвижимости в баварском Роттах-Эгерне.
Помимо этого, утверждалось, что в нарушение санкционного регулирования он якобы не задекларировал имущественные ценности на территории ФРГ в Федеральном ведомстве экономики и экспортного контроля (BAFA). Данные эпизоды в 2024 году были объединены в рамках одного дела, имевшего статус предварительного расследования, указали в пресс-службе Усманова.
"Адвокаты Усманова отрицали подозрения о его связи с указанными компаниями и имущественными ценностями и, следовательно, применимость санкционных положений ЕС. В результате расследование было прекращено прокуратурой по согласованию с компетентным судом и с согласия самого Усманова в порядке пункта 1 статьи 153a УПК ФРГ", - пояснили в пресс-службе.
"В том числе Усманов принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели. Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении бизнесмена сохраняется презумпция невиновности", - добавил представитель Усманова.
Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила другое расследование в отношении Усманова – по подозрению в отмывании денежных средств – которое было также закрыто без предъявления каких-либо обвинений в ноябре 2024 года.
"С момента инициирования громких расследований в отношении Алишера Усманова мы настаивали на полной невиновности нашего доверителя. Ему не было предъявлено никаких обвинений, и так же, как и предыдущее, закрытое в 2024 году, данное расследование не вышло за рамки предварительного", - заявили в адвокатском бюро Wannemacher & Partner Rechtsanwälte, представляющем Усманова.
"Вместе с тем оно затянулось более чем на три года, и, очевидно, привело бы к еще большим бессмысленным тратам времени и ресурсов сторон. Поэтому в целях процессуальной экономии, а также в целях экономии личного времени и здоровья наш доверитель согласился на его прекращение в порядке практики, предусмотренной законами ФРГ. Мы рассчитываем, что доброе имя и репутация господина Усманова будут целиком и полностью восстановлены", - заключили юристы.
В 2022 году против Усманова был инициирован ряд политизированных расследований в ФРГ, сопровождавшихся обысками, информация о которых широко распространялась в прессе. Впоследствии СМИ скорректировали или удалили эти статьи.
 
