Ми-34М1 с двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет

2025-12-30T11:37+0300

бизнес

россия

рф

минпромторг

авиа

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет, следует из сообщения Минпромторга РФ. "Кадры первого испытательного полета легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В", - говорится в сообщении. Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом лёгкого вертолёта семейства Ми-34С. ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.

рф

бизнес, россия, рф, минпромторг, авиа