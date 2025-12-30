Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-30T11:37+0300
2025-12-30T11:53+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет, следует из сообщения Минпромторга РФ. "Кадры первого испытательного полета легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В", - говорится в сообщении. Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом лёгкого вертолёта семейства Ми-34С. ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.
11:37 30.12.2025 (обновлено: 11:53 30.12.2025)
 
Ми-34М1 с двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет

Минпромторг сообщил о первом испытательном полете вертолета Ми-34М1 с двигателем ВК-650В

© Фото : Минпромторг России/Telegram
© Фото : Минпромторг России/Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет, следует из сообщения Минпромторга РФ.
"Кадры первого испытательного полета легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В", - говорится в сообщении.
Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом лёгкого вертолёта семейства Ми-34С.
ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.
 
