В "Ростехе" рассказали, для чего может использоваться вертолет Ми-34М1 - 30.12.2025, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали, для чего может использоваться вертолет Ми-34М1
В "Ростехе" рассказали, для чего может использоваться вертолет Ми-34М1 - 30.12.2025, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали, для чего может использоваться вертолет Ми-34М1
Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 может использоваться для перевозки пассажиров, мониторинга, летного обучения и авиационного спорта, рассказал глава... | 30.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 может использоваться для перевозки пассажиров, мониторинга, летного обучения и авиационного спорта, рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Ранее во вторник Минпромторг РФ сообщил, что вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет. "Это еще одно большое событие для отечественного авиастроения, которое доказывает, что Россия умеет и может строить воздушные суда самого разного типа. Ми-34М1 отличается высокой маневренностью, его просто пилотировать и обслуживать. Основное назначение этой машины – перевозка пассажиров, мониторинг, летное обучение, авиационный спорт", – сказал Чемезов, чьи слова приводятся в сообщении госкорпорации. В "Ростехе" добавили, что в ходе испытаний проверены устойчивость и управляемость Ми-34М1, определены нагрузки на основные агрегаты в режиме горизонтального полета с выполнением разворотов. Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом лёгкого вертолёта семейства Ми-34С. ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.
12:07 30.12.2025 (обновлено: 12:21 30.12.2025)
 
В "Ростехе" рассказали, для чего может использоваться вертолет Ми-34М1

Глава "Ростеха" Чемезов: Ми-34М1 может использоваться для перевозок пассажиров

Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В
Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В
© Фото : Минпромторг России/Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 может использоваться для перевозки пассажиров, мониторинга, летного обучения и авиационного спорта, рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Ранее во вторник Минпромторг РФ сообщил, что вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет.
"Это еще одно большое событие для отечественного авиастроения, которое доказывает, что Россия умеет и может строить воздушные суда самого разного типа. Ми-34М1 отличается высокой маневренностью, его просто пилотировать и обслуживать. Основное назначение этой машины – перевозка пассажиров, мониторинг, летное обучение, авиационный спорт", – сказал Чемезов, чьи слова приводятся в сообщении госкорпорации.
В "Ростехе" добавили, что в ходе испытаний проверены устойчивость и управляемость Ми-34М1, определены нагрузки на основные агрегаты в режиме горизонтального полета с выполнением разворотов.
Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом лёгкого вертолёта семейства Ми-34С.
ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.
 
