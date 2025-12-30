https://1prime.ru/20251230/vertolet-866079380.html
В Минпромторге рассказали о первом полете модернизированного Ми-34М1
В Минпромторге рассказали о первом полете модернизированного Ми-34М1 - 30.12.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о первом полете модернизированного Ми-34М1
Первый испытательный полет модернизированного вертолета Ми-34М1 продлился 10 минут, говорится в сообщении Минпромторга РФ. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T12:40+0300
2025-12-30T12:40+0300
2025-12-30T13:03+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
авиа
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866076004_46:0:1164:629_1920x0_80_0_0_f06812c28cd40884c3acf8c65f77d065.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Первый испытательный полет модернизированного вертолета Ми-34М1 продлился 10 минут, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Ранее во вторник министерство сообщало, что вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет. "Полет модернизированного воздушного судна продлился 10 минут", - говорится в сообщении ведомства. Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом лёгкого вертолёта семейства Ми-34С. ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866076004_213:0:1052:629_1920x0_80_0_0_031897072fda99f5abd0a83eacecece3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, минпромторг, авиа, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, авиа, Воздушный транспорт
В Минпромторге рассказали о первом полете модернизированного Ми-34М1
Первый испытательный полет модернизированного вертолета Ми-34М1 продлился 10 минут
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Первый испытательный полет модернизированного вертолета Ми-34М1 продлился 10 минут, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Ранее во вторник министерство сообщало, что вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет.
"Полет модернизированного воздушного судна продлился 10 минут", - говорится в сообщении ведомства.
Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом лёгкого вертолёта семейства Ми-34С.
ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.