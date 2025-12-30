Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые просматриваемые видео на официальном канале Кремля - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251230/video-866062789.html
Названы самые просматриваемые видео на официальном канале Кремля
Названы самые просматриваемые видео на официальном канале Кремля - 30.12.2025, ПРАЙМ
Названы самые просматриваемые видео на официальном канале Кремля
"Итоги года с Владимиром Путиным" и совещание с участием президента России после саммита на Аляске стали самыми просматриваемыми видео на официальном канале... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T05:35+0300
2025-12-30T05:45+0300
технологии
общество
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
rutube
валдай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866062789.jpg?1767062732
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "Итоги года с Владимиром Путиным" и совещание с участием президента России после саммита на Аляске стали самыми просматриваемыми видео на официальном канале Кремля "Кремль. Новости" на Rutube, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные видеохостинга. Запись программы "Итоги года с Владимиром Путиным" стала самым просматриваемым видео на канале Кремля, набрав свыше 235 тысяч просмотров. Вторым по популярности видео стало совещание по итогам российско-американского саммита с участием президента. Запись совещания в Кремле после поездки Путина на Аляску набрала более 46 тысяч просмотров. Кроме того, в пятерку самых популярных видеозаписей на канале за год вошли запись заседания дискуссионного клуба "Валдай" (более 39 тысяч просмотров), совместная пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после переговоров на Аляске (28,4 тысячи просмотров) и новогоднее обращения главы государства (27,3 тысячи просмотров). Кремль завел канал на видеохостинге Rutube осенью прошлого года.
аляска
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, rutube, валдай
Технологии, Общество , РОССИЯ, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, RuTube, Валдай
05:35 30.12.2025 (обновлено: 05:45 30.12.2025)
 
Названы самые просматриваемые видео на официальном канале Кремля

РИА Новости: "Итоги года" стало самым популярным видео на канале Кремля

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "Итоги года с Владимиром Путиным" и совещание с участием президента России после саммита на Аляске стали самыми просматриваемыми видео на официальном канале Кремля "Кремль. Новости" на Rutube, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные видеохостинга.
Запись программы "Итоги года с Владимиром Путиным" стала самым просматриваемым видео на канале Кремля, набрав свыше 235 тысяч просмотров. Вторым по популярности видео стало совещание по итогам российско-американского саммита с участием президента. Запись совещания в Кремле после поездки Путина на Аляску набрала более 46 тысяч просмотров.
Кроме того, в пятерку самых популярных видеозаписей на канале за год вошли запись заседания дискуссионного клуба "Валдай" (более 39 тысяч просмотров), совместная пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после переговоров на Аляске (28,4 тысячи просмотров) и новогоднее обращения главы государства (27,3 тысячи просмотров).
Кремль завел канал на видеохостинге Rutube осенью прошлого года.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампRuTubeВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала