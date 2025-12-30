https://1prime.ru/20251230/video-866062789.html

Названы самые просматриваемые видео на официальном канале Кремля

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "Итоги года с Владимиром Путиным" и совещание с участием президента России после саммита на Аляске стали самыми просматриваемыми видео на официальном канале Кремля "Кремль. Новости" на Rutube, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные видеохостинга. Запись программы "Итоги года с Владимиром Путиным" стала самым просматриваемым видео на канале Кремля, набрав свыше 235 тысяч просмотров. Вторым по популярности видео стало совещание по итогам российско-американского саммита с участием президента. Запись совещания в Кремле после поездки Путина на Аляску набрала более 46 тысяч просмотров. Кроме того, в пятерку самых популярных видеозаписей на канале за год вошли запись заседания дискуссионного клуба "Валдай" (более 39 тысяч просмотров), совместная пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после переговоров на Аляске (28,4 тысячи просмотров) и новогоднее обращения главы государства (27,3 тысячи просмотров). Кремль завел канал на видеохостинге Rutube осенью прошлого года.

