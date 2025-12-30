https://1prime.ru/20251230/vklady-866083183.html
Эксперты проанализировали доходность вкладов после снижения ключевой ставки
Эксперты проанализировали доходность вкладов после снижения ключевой ставки - 30.12.2025, ПРАЙМ
Эксперты проанализировали доходность вкладов после снижения ключевой ставки
Доходность вкладов в период с 19 по 30 декабря снизилась в 10 крупных российских банках из топ-20 после снижения ключевой ставки Банка России на последнем,... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T14:46+0300
2025-12-30T14:46+0300
2025-12-30T14:46+0300
экономика
финансы
банки
россия
ключевая ставка
финуслуги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Доходность вкладов в период с 19 по 30 декабря снизилась в 10 крупных российских банках из топ-20 после снижения ключевой ставки Банка России на последнем, декабрьском заседании в этом году, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "После того как Банк России на заседании 19 декабря снизил ключевую ставку до 16%, крупные банки начали снижать ставки по вкладам. В период с 19 по 30 декабря доходность вкладов снизилась в 10 банках из топ-20", - говорится в сообщении. Отмечается, что в одном из банков наблюдался большой разрыв в снижении ставок: диапазон составил от -0,1 до -2 процентных пунктов. За выбранный период лидерами по темпам снижения стали полугодовые вклады, средняя ставка по которым снизилась на 0,29 процентного пункта, до 14,44%. Эксперты проанализировали и динамику с начала 2025 года: лидерами по темпам снижения стали годовые вклады, доходность которых за год снизилась на 7,58 процентного пункта, меньше всего снизилась доходность вкладов на 1,5 года - на 4,42 процентного пункта, говорится в сообщении. Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банков по состоянию на 30 декабря составила 15,34%, снизившись на 0,18 процентного пункта относительно 19 декабря, когда состоялось заседание Банка России. Средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-20 составляет 14,44%, средняя ставка по годовому вкладу - 13,27%. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор также снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. А 19 декабря регулятор пятый раз подряд ожидаемо снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
https://1prime.ru/20251226/vklady-865910734.html
https://1prime.ru/20251223/shokhin-865843150.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5096cb4cfa5ba4f3b0584839553f7b3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, ключевая ставка, финуслуги
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, ключевая ставка, финуслуги
Эксперты проанализировали доходность вкладов после снижения ключевой ставки
"Финуслуги": доходность вкладов упала в 10 банках из топ-20 после снижения ключевой ставки
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ.
Доходность вкладов в период с 19 по 30 декабря снизилась в 10 крупных российских банках из топ-20 после снижения ключевой ставки Банка России на последнем, декабрьском заседании в этом году, сообщает
финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"После того как Банк России на заседании 19 декабря снизил ключевую ставку до 16%, крупные банки начали снижать ставки по вкладам. В период с 19 по 30 декабря доходность вкладов снизилась в 10 банках из топ-20", - говорится в сообщении.
Россиян предупредили: рекордных процентов по вкладам больше не будет
Отмечается, что в одном из банков наблюдался большой разрыв в снижении ставок: диапазон составил от -0,1 до -2 процентных пунктов. За выбранный период лидерами по темпам снижения стали полугодовые вклады, средняя ставка по которым снизилась на 0,29 процентного пункта, до 14,44%.
Эксперты проанализировали и динамику с начала 2025 года: лидерами по темпам снижения стали годовые вклады, доходность которых за год снизилась на 7,58 процентного пункта, меньше всего снизилась доходность вкладов на 1,5 года - на 4,42 процентного пункта, говорится в сообщении.
Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банков по состоянию на 30 декабря составила 15,34%, снизившись на 0,18 процентного пункта относительно 19 декабря, когда состоялось заседание Банка России. Средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-20 составляет 14,44%, средняя ставка по годовому вкладу - 13,27%.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор также снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. А 19 декабря регулятор пятый раз подряд ожидаемо снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Глава РСПП ожидает ключевую ставку ЦБ на конец 2026 года на уровне 12%