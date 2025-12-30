https://1prime.ru/20251230/vklady-866083183.html

Эксперты проанализировали доходность вкладов после снижения ключевой ставки

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Доходность вкладов в период с 19 по 30 декабря снизилась в 10 крупных российских банках из топ-20 после снижения ключевой ставки Банка России на последнем, декабрьском заседании в этом году, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "После того как Банк России на заседании 19 декабря снизил ключевую ставку до 16%, крупные банки начали снижать ставки по вкладам. В период с 19 по 30 декабря доходность вкладов снизилась в 10 банках из топ-20", - говорится в сообщении. Отмечается, что в одном из банков наблюдался большой разрыв в снижении ставок: диапазон составил от -0,1 до -2 процентных пунктов. За выбранный период лидерами по темпам снижения стали полугодовые вклады, средняя ставка по которым снизилась на 0,29 процентного пункта, до 14,44%. Эксперты проанализировали и динамику с начала 2025 года: лидерами по темпам снижения стали годовые вклады, доходность которых за год снизилась на 7,58 процентного пункта, меньше всего снизилась доходность вкладов на 1,5 года - на 4,42 процентного пункта, говорится в сообщении. Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банков по состоянию на 30 декабря составила 15,34%, снизившись на 0,18 процентного пункта относительно 19 декабря, когда состоялось заседание Банка России. Средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-20 составляет 14,44%, средняя ставка по годовому вкладу - 13,27%. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор также снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. А 19 декабря регулятор пятый раз подряд ожидаемо снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.

