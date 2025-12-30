https://1prime.ru/20251230/vlasti-866059711.html
Власти Петербурга ожидают 1,25 млн туристов на новогодние каникулы
Власти Петербурга ожидают 1,25 млн туристов на новогодние каникулы - 30.12.2025, ПРАЙМ
Власти Петербурга ожидают 1,25 млн туристов на новогодние каникулы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что на новогодние каникулы в город приедут 1,25 миллиона туристов, что на 50 тысяч... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T01:30+0300
2025-12-30T01:30+0300
2025-12-30T01:30+0300
бизнес
туризм
санкт-петербург
петербург
кронштадт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866059711.jpg?1767047433
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что на новогодние каникулы в город приедут 1,25 миллиона туристов, что на 50 тысяч человек превышает прошлогодний показатель, сообщили РИА Новости в городском комитете по развитию туризма.
"Мы ожидаем 1 миллион 250 тысяч человек, тогда как в прошлом году Петербург на новогодние каникулы посетили 1 миллион 200 тысяч туристов", – сказала собеседница агентства.
По данным городского комитета по культуре, жителям и гостям Петербурга в новогодние праздники предлагается обширная развлекательная программа. Так, до 11 января будет работать каток на Конюшенной площади в историческом центре Петербурга, а на Манежной площади, Дворцовой площади и Московской площади организована традиционная Рождественская ярмарка.
В Петропавловской крепости с 27 декабря до 14 января проходит фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед". Гости Кронштадта в этот же период могут увидеть мультимедийное новогоднее представление на Якорной площади.
санкт-петербург
петербург
кронштадт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, санкт-петербург, петербург, кронштадт
Бизнес, Туризм, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, КРОНШТАДТ
Власти Петербурга ожидают 1,25 млн туристов на новогодние каникулы
Власти Петербурга ожидают 1,25 миллиона туристов на новогодние каникулы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что на новогодние каникулы в город приедут 1,25 миллиона туристов, что на 50 тысяч человек превышает прошлогодний показатель, сообщили РИА Новости в городском комитете по развитию туризма.
"Мы ожидаем 1 миллион 250 тысяч человек, тогда как в прошлом году Петербург на новогодние каникулы посетили 1 миллион 200 тысяч туристов", – сказала собеседница агентства.
По данным городского комитета по культуре, жителям и гостям Петербурга в новогодние праздники предлагается обширная развлекательная программа. Так, до 11 января будет работать каток на Конюшенной площади в историческом центре Петербурга, а на Манежной площади, Дворцовой площади и Московской площади организована традиционная Рождественская ярмарка.
В Петропавловской крепости с 27 декабря до 14 января проходит фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед". Гости Кронштадта в этот же период могут увидеть мультимедийное новогоднее представление на Якорной площади.