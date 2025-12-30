Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Петербурга ожидают 1,25 млн туристов на новогодние каникулы - 30.12.2025, ПРАЙМ
Власти Петербурга ожидают 1,25 млн туристов на новогодние каникулы
Власти Петербурга ожидают 1,25 млн туристов на новогодние каникулы - 30.12.2025, ПРАЙМ
Власти Петербурга ожидают 1,25 млн туристов на новогодние каникулы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что на новогодние каникулы в город приедут 1,25 миллиона туристов, что на 50 тысяч... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T01:30+0300
2025-12-30T01:30+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что на новогодние каникулы в город приедут 1,25 миллиона туристов, что на 50 тысяч человек превышает прошлогодний показатель, сообщили РИА Новости в городском комитете по развитию туризма. "Мы ожидаем 1 миллион 250 тысяч человек, тогда как в прошлом году Петербург на новогодние каникулы посетили 1 миллион 200 тысяч туристов", – сказала собеседница агентства. По данным городского комитета по культуре, жителям и гостям Петербурга в новогодние праздники предлагается обширная развлекательная программа. Так, до 11 января будет работать каток на Конюшенной площади в историческом центре Петербурга, а на Манежной площади, Дворцовой площади и Московской площади организована традиционная Рождественская ярмарка. В Петропавловской крепости с 27 декабря до 14 января проходит фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед". Гости Кронштадта в этот же период могут увидеть мультимедийное новогоднее представление на Якорной площади.
01:30 30.12.2025
 
Власти Петербурга ожидают 1,25 млн туристов на новогодние каникулы

Власти Петербурга ожидают 1,25 миллиона туристов на новогодние каникулы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что на новогодние каникулы в город приедут 1,25 миллиона туристов, что на 50 тысяч человек превышает прошлогодний показатель, сообщили РИА Новости в городском комитете по развитию туризма.
"Мы ожидаем 1 миллион 250 тысяч человек, тогда как в прошлом году Петербург на новогодние каникулы посетили 1 миллион 200 тысяч туристов", – сказала собеседница агентства.
По данным городского комитета по культуре, жителям и гостям Петербурга в новогодние праздники предлагается обширная развлекательная программа. Так, до 11 января будет работать каток на Конюшенной площади в историческом центре Петербурга, а на Манежной площади, Дворцовой площади и Московской площади организована традиционная Рождественская ярмарка.
В Петропавловской крепости с 27 декабря до 14 января проходит фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед". Гости Кронштадта в этот же период могут увидеть мультимедийное новогоднее представление на Якорной площади.
 
